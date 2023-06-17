Грядет время квантовых компьютеров

Квантовые компьютеры являются одной из наиболее захватывающих технологических разработок нашего времени. Они обладают способностью обрабатывать информацию за счет квантовых явлений, что позволяет им работать с данными на порядок быстрее, чем классические компьютеры.

Однако до сих пор они считались относительно экспериментальной технологией и были ограничены в возможностях. Тем не менее последние достижения в этой области показывают, что квантовые компьютеры могут стать полезными раньше, чем ожидалось.

Одной из областей, где они уже показывают применение, является криптография. Криптографические системы, которые на сегодняшний день считаются надежными и безопасными, могут быть взломаны квантовыми компьютерами. Это открывает возможность для создания новых алгоритмов криптографии, которые будут надежными и стойкими к атакам квантовых компьютеров.