Окладоискатели

Воронежские чиновники при зарплатах в 10–13 тысяч рублей зарабатывают за год почти по 5 миллионов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) посетил лагерь «Ландыш». Фото: пресс-служба

Указ губернатора Воронежской области Александра Гусева № 93-у от 9 июня 2023 года «Об установлении размеров должностных окладов за классный чин государственных гражданских служащих» — ничем не примечательный документ, один из тех, что десятками выходят из канцелярии. Но в свете бесконечных разговоров, идущих по вертикали вниз — от правительства в регионы, о мерах по «снижению социальной напряженности» по-своему интересен.

В положении № 1 вышеупомянутого документа как раз озвучены размеры должностных окладов «государственных гражданских служащих Воронежской области». Оклады там, прямо скажем, курам на смех.

Самый большой, например, у полномочного представителя губернатора Воронежской области в Воронежской областной думе — 13 054 рубля в месяц. Самый маленький — у специалиста II разряда в аппарате избирательной комиссии Воронежской области и аппарате ТИКа — 5985 рублей ежемесячно.

Понятно, что к своим должностным окладам чиновники имеют десятки надбавок «за особые условия» работы (тут доплаты могут составлять 150–200% должностного оклада),

за «выслугу лет», за «работу с секретными документами», плюс к тому различные премии, надбавки за наличие ученой степени, за госнаграды…

Да мало ли этих надбавок!

29 декабря 2022 года Владимир Путин подписал Указ № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями жителей в период проведения специальной военной операции», который ограничил попадание в свободный доступ деклараций чиновников. Последние доступные — относятся к 2021 году.

Вот, например, должностной оклад руководителя секретариата губернатора — 59-летнего Игоря Лоткова, исходя из вышеупомянутого губернаторского Указа № 93-у составляет 12 253 рубля в месяц.

Однако если заглянуть в последнюю доступную декларацию чиновника от 2021 года, то там значится его общий ежегодный заработок в сумме 4 757 593 рубля — то есть в месяц выходит примерно чуть менее 400 000. Как это соотносится с упомянутыми 12 253 рублями ежемесячно — непонятно.

Если учесть, что в 2022 году зарплаты бюджетников суммарно выросли на 15%, а в нынешнем — уже на 5,5%,

то реальные текущие доходы бюджетника Лоткова сегодня вполне могут составлять примерно 440 000 рублей в месяц.

Девятого марта 2023 года депутаты Воронежской областной думы приняли корректировки бюджета 2023 года. В результате их расходы на текущий год увеличатся на 23,7 млрд руб. и составят 194,3 млрд руб. А дефицит бюджета вырастет на 23,2 млрд руб. и достигнет 37,2 млрд руб. По итогам же 2022 года расходы бюджета Воронежской области составили 196,5 млрд руб., доходы — 163,6 млрд руб., дефицит — 32,9 млрд руб.

Алексей Ключев

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