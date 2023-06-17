Мнение: Путин и друзья
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Стенограмма пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, выложенная на сайте Кремля, зафиксировала высказывание президента России Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском.
Дословно: «У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа».
отсюда
Мне интересно, кого конкретно имел в виду Путин? Давайте вычислять.
Путин не сказал «друг-еврей с детства», он произнес «много друзей-евреев с детства». То есть речь не про одного друга, а про множество друзей, как минимум про двух, при чем с детства.
Миллера, Грефа, Сечина, Чемезова, Тимченко, братьев Ковальчуков , Радулгина, Медведева вычеркиваем. Потому что Путин дружит с ними не с детства. Да и не евреи они вроде бы….
Остаются братья Аркадий и Борис Ротенберги? Выходит, что это они называют Зеленского «позором еврейского народа»?
Или не выходит? Какие еще есть варианты? Кого еще мог иметь в виду Путин?
На снимках:
Владимир Путин на ПМЭФ, фотография отсюда
Владимир Путин с Аркадием Ротенбергом, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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