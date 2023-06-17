 

Мнение: Путин и друзья

17.06.2023, 16:40, Разное
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Стенограмма пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, выложенная на сайте Кремля,  зафиксировала высказывание президента России Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском.

Дословно: «У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа».


отсюда

Мне интересно, кого конкретно имел в виду Путин? Давайте вычислять.

Путин не сказал «друг-еврей с детства», он произнес «много друзей-евреев с детства». То есть речь не про одного друга, а про множество друзей, как минимум про двух, при чем с детства.

Миллера, Грефа, Сечина, Чемезова, Тимченко, братьев Ковальчуков , Радулгина, Медведева вычеркиваем. Потому что Путин дружит с ними не с детства. Да и не евреи они вроде бы….

Остаются братья Аркадий и Борис Ротенберги? Выходит, что это они называют Зеленского «позором еврейского народа»?

Или не выходит? Какие еще есть варианты? Кого еще мог иметь в виду Путин?

На снимках:
Владимир Путин на ПМЭФ, фотография отсюда
Владимир Путин с Аркадием Ротенбергом, фотография отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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