Мнение: Путин и друзья

Стенограмма пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, выложенная на сайте Кремля, зафиксировала высказывание президента России Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском.

Дословно: «У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа».



отсюда

Мне интересно, кого конкретно имел в виду Путин? Давайте вычислять.

Путин не сказал «друг-еврей с детства», он произнес «много друзей-евреев с детства». То есть речь не про одного друга, а про множество друзей, как минимум про двух, при чем с детства.

Миллера, Грефа, Сечина, Чемезова, Тимченко, братьев Ковальчуков , Радулгина, Медведева вычеркиваем. Потому что Путин дружит с ними не с детства. Да и не евреи они вроде бы….

Остаются братья Аркадий и Борис Ротенберги? Выходит, что это они называют Зеленского «позором еврейского народа»?

Или не выходит? Какие еще есть варианты? Кого еще мог иметь в виду Путин?

На снимках:

Владимир Путин на ПМЭФ, фотография отсюда

Владимир Путин с Аркадием Ротенбергом, фотография отсюда

PS Кроме страницы в ЖЖ у меня есть каналы в YouTube, в Rutube и Telegram-канал. Заглядывайте! Подписывайтесь!

—