Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень сервиса в США и в России

Игорь Лещук, вратарь “Динамо”, сравнил уровень сервиса в РФ и США и пожаловался на отсутствие услуг в Америке. Своим мнением он поделился в своем аккаунте в Telegram.

Футболист заявил, что сервис в Америке “оставляет желать лучшего”. По его словам, увидев Россию, можно оценить ее по достоинству.

Лещук пояснил историю о том, как по прилету в Америку ему пришлось перекладывать вещи с ленты на ленту. Это произошло потому, что сотрудники аэропорта не знали собственных правил. Затем его заставили снять обувь, но никаких бахил не предложили.

Лещук заявил, что даже высказал свое негативное мнение по поводу обслуживания инспектору. Который ответил футболисту, что “это не Россия, а Соединенные Штаты”. Спортсмен добавил, что даже подшутил над сотрудником аэропорта, сказав, что скоро все россияне смогут спокойно летать в Штаты по российским паспортам.