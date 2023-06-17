 

Педофил Скотт Риттер: Путин сделал то, что не снилось ни Байдену, ни любому другому президенту США

17.06.2023, 16:14, Новости дня
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Проведя конференцию с российскими военкорами, Владимир Путин совершил один из самых смелых поступков, на которые может пойти лидер в военное время, — честно ответил на вопросы критиков, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению Риттера, вообразить, что подобное мог бы позволить себе Джо Байден или любой другой президент США, почти невозможно.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США: …Но в этой пресс-конференции был вот какой интересный момент: на ней собрались военкоры, многие из которых пишут для блогов в Telegram и на других платформах, всё это время активно критикующих и российские вооружённые силы, и Владимира Путина. То есть Владимир Путин совершил один из самых смелых поступков, которые может совершить лидер страны в военное время: он собрал всех этих критично настроенных людей в одном помещении, сел вместе с ними и три часа отвечал на их вопросы! Попытайтесь представить, как то же самое делает Байден — да и вообще любой президент США.

Он на три часа собрал своих самых жёстких критиков — людей, которые говорили такое, что некоторым из них за их заявления о российских вооружённых силах грозил арест, они вплотную подошли к тому, чтобы нарушить закон. И эти критики — хотя не все собравшиеся к ним относились, часть людей придерживается пророссийских позиций, — они там, на месте, они работают на передовой, они не идиоты, не сидят в тылу, выдумывая всякое. Они на месте, они своими глазами видят разные вещи, видят, как гибнут их товарищи, как гибнут люди, и у них есть вопросы. 

Так вот, они эти вопросы задали, а российский президент на них ответил, ни разу не дрогнув и не моргнув. Можете что угодно думать о Владимире Путине, но вот это и есть то, что называется лидерство.

Дата выхода в эфир 15 июня 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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