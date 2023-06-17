 

Небрежная, простая, но шикарная прическа. Выбираем свой вариант пучка

17.06.2023, 15:50, Разное
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Прическа пучок является одной из самых популярных на все времена. Это заслуженно, поскольку ее характеристиками являются красота, стиль, простота, аккуратность и элегантность. Вот несколько видов пучков, среди которых вы можете выбрать для себя лучший.

Пучок балерины

Это аккуратный пучок, который будет держать форму на протяжении целого дня. Он может использоваться как для повседневной носки (отличный вариант для занятий спортом и выступлений, как спортивных, так и танцевальных), так и для торжественных случаев.

Небрежный

Это простая, но очень стильная прическа, которую вы можете сделать, не глядя в зеркало.

Достаточно собрать волосы на макушке, в средней или нижней части затылка (или сбоку), зафиксировать и получить оригинальную и даже уникальную укладку.

Пышный

Очень просто сделать пышный пучок. Сделайте прикорневой начес, чтобы получить дополнительный объем. Волосы станут пышными, независимо от их структуры.

Высокий

Отличное решение, чтобы визуально добавить роста и стройности своей фигуре. Высокий пучок смотрится просто восхитительно. Это нежная и женственная прическа, которая также помогает продемонстрировать красоту шеи и зоны декольте.

Низкий

Не менее привлекательная и эффектная прическа, которая наверняка импонирует многим обладательницам средних и длинных волос. И даже если волосы коротковаты, вы можете поэкспериментировать и создать пучок из реальной длины. Сделайте оборот вокруг своей оси и закрепите пучок декоративной заколкой. Нарядная прическа готова.

Классический

Пучок с пробором посередине смотрится стильно и нарядно. Именно поэтому он никогда не выходил из моды и по-прежнему остается в тренде. Универсальность заключается в том, что он идеально подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов, начиная с маленьких девочек и заканчивая дамами зрелого возраста.


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