 

“К экономике это не имеет отношения” – Пригожин назвал ПМЭФ “пиром во время чумы”

17.06.2023, 15:40, Новости дня
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Основатель ЧВК
«Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого
отношения к экономике. ПМЭФ-2023, по мнению главы оркестра, организовывалось для российской элиты.

По мнению Пригожина, мероприятие не отражает интересы России, а “потворствует праздному
образу жизни определенного слоя общества”.

«То, что сегодня
происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И к
экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни
и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного
количества элит», – цитирует Пригожина
пресс-служба компании «Конкорд».

Примечательно, что в
рамках сессий ПМЭФ-2023 Евгения Пригожина назвали «трендсеттером года» (так
характеризуют людей, которые выступают основателями или популяризаторами новых веяний
и идей в какой-либо области — прим. ред.). Сам Евгений Викторович такое
сравнению счел некорректным. Он подчеркнул, что сейчас трендсеттерами являются
исключительно русские солдаты.

«Я думаю, что
современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли
решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных
стандартов», – заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин поделился коллажами из снимков, которые он получил от своего товарища. На
одних кадрах запечатлены лекции ПМЭФ-2023, а рядом – фотографии с погибшими и
ранеными бойцами на передовой.


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