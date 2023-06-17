“К экономике это не имеет отношения” – Пригожин назвал ПМЭФ “пиром во время чумы”

Основатель ЧВК

«Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого

отношения к экономике. ПМЭФ-2023, по мнению главы оркестра, организовывалось для российской элиты.

По мнению Пригожина, мероприятие не отражает интересы России, а “потворствует праздному

образу жизни определенного слоя общества”.

«То, что сегодня

происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И к

экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни

и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного

количества элит», – цитирует Пригожина

пресс-служба компании «Конкорд».

Примечательно, что в

рамках сессий ПМЭФ-2023 Евгения Пригожина назвали «трендсеттером года» (так

характеризуют людей, которые выступают основателями или популяризаторами новых веяний

и идей в какой-либо области — прим. ред.). Сам Евгений Викторович такое

сравнению счел некорректным. Он подчеркнул, что сейчас трендсеттерами являются

исключительно русские солдаты.

«Я думаю, что

современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли

решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных

стандартов», – заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин поделился коллажами из снимков, которые он получил от своего товарища. На

одних кадрах запечатлены лекции ПМЭФ-2023, а рядом – фотографии с погибшими и

ранеными бойцами на передовой.