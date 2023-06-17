 

Уханьское стекло режет алмазы

17.06.2023, 15:38, Разное
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Китайские ученые синтезировали новый материал, который назвали «уханьским стеклом». Он отличается не только своей прочностью и твердостью, но и способностью легко резать алмазы.

Согласно объявлению, это стекло является гибридным материалом, который был создан путем сочетания керамики и стекла. Ученые соединили диоксид кремния и оксид алюминия при высокой температуре и высоком давлении.

Полученный материал обладает высокой прочностью и твердостью, поэтому может легко резать металлы, камни и другие твердые материалы, включая алмазы.

Представители научного сообщества уже приветствуют это изобретение и считают, что оно может найти широкое применение в сфере авиации, аэрокосмической индустрии, медицине и других областях.


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