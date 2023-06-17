Найдено лекарство от “плохого” холестерина

Не так давно, в Соединенных Штатах Америки была проведена интересная научная работа, результатом которой стало обнаружение нового лекарства, способного снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Он является главной причиной многих серьезных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, таких как инсульты, инфаркты и атеросклероз.

Ученые из Университета Дьюка и Национального института здравоохранения США провели исследование, которое показало, что новый препарат не только эффективен в борьбе с уровнем «плохого» холестерина, но и является безопасным для организма.

В ходе работы было протестировано несколько дозировок препарата на группе взрослых людей с повышенным уровнем холестерина. В результате тестирования установлено, что он снижает уровень «плохого» холестерина на 30-50 %, что является отличным результатом.