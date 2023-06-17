 

Нидерланды выразили желание принять саммит БРИКС

17.06.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности страны провести саммит БРИКС. Голландец предложил помощь ЮАР, у которой возникли трудности с организацией мероприятия.

Южноафриканские власти ранее обратились с просьбой о проведении саммита к Китаю из-за невозможности обеспечить безопасность всех участников встречи. Рютте заверил, что у Нидерландов нет подобных проблем и каждый гость саммита окажется под самой надежной защитой.

– Нидерланды — это сердце Европы и любые противоправные действия здесь просто исключены. У нас всё в строгом соответствии с законом или решением суда. Я уже переговорил с мэром Гааги и он обещал, что всех участников примут на должном уровне. У нас есть достойная площадка с большим залом, микрофоном и камерами, — сказал премьер-министр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / В ночь с 17 на 18 марта в Самаре на заводе «Запретный плод» по производству мемов произошел взрыв

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика