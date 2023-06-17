Нидерланды выразили желание принять саммит БРИКС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности страны провести саммит БРИКС. Голландец предложил помощь ЮАР, у которой возникли трудности с организацией мероприятия.

Южноафриканские власти ранее обратились с просьбой о проведении саммита к Китаю из-за невозможности обеспечить безопасность всех участников встречи. Рютте заверил, что у Нидерландов нет подобных проблем и каждый гость саммита окажется под самой надежной защитой.

– Нидерланды — это сердце Европы и любые противоправные действия здесь просто исключены. У нас всё в строгом соответствии с законом или решением суда. Я уже переговорил с мэром Гааги и он обещал, что всех участников примут на должном уровне. У нас есть достойная площадка с большим залом, микрофоном и камерами, — сказал премьер-министр.

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