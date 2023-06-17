На ПМЭФ подписано более 900 контрактов

Советник президента РФ, ответственный секретарь “Росконгресса” Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что в ходе 26-го Петербургского международного экономического форума было подписано более 900 контрактов на общую сумму 3,8 триллиона рублей.

Кобяков отметил, что 43 из 900 контрактов были заключены с иностранными компаниями, например, из Италии и Испании. Он подчеркнул, что учитывались все контракты, включая те, которые не являются коммерческой тайной.

Кобяков отметил, что “многие из представителей так называемых враждебных стран” представляли бренды своих собственных компаний.

На итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума исполнительный секретарь оргкомитета ПМЭФ объявил, что шесть африканских лидеров прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в ПМЭФ приняли участие более 150 высокопоставленных чиновников.