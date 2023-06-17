N-TV – в НАТО не договорились о новой стратегии против России и быстром вступлении Украины в альянс

На встрече в Брюсселе министры обороны НАТО так и не смогли согласовать ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, пишет N-TV. Против такого решения выступили США и Германия. К тому же Турция заблокировала новую совместную стратегию по устрашению России. Единственное, о чём участники встречи смогли договориться, так это об увеличении военных расходов и продлении срока пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.



AP

На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе страны — члены альянса так и не смогли договориться о процедуре быстрого вступления Украины в военную организацию, пишет N-TV. США и Германия заблокировали это решение. Вместо этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО, первое заседание которого пройдёт в середине июля в Вильнюсе. Такая же переговорная платформа существовала у альянса с Россией до начала боевых действий на Украине.

К тому же на встрече в Брюсселе Турция заблокировала решение по поводу новой совместной стратегии по устрашению Москвы, продолжает немецкий телеканал. Речь идёт о мерах по увеличению военного присутствия Запада на восточном фланге НАТО. Столтенберг заявил о необходимости привести в состояние повышенной боевой готовности 300 тыс. солдат.

Анкара оказалась недовольной документом из-за географических разногласий, в частности касающихся Кипра. Северная часть острова с 1974 года называет себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако её не признаёт как независимое государство ни одна страна, кроме Турции. В кулуарах брюссельского саммита прошёл слух, что британский министр обороны Бен Уоллес отчитал своего турецкого коллегу Яшара Гюлера за такое решение. По его словам, если бы в 1944 году британцы и французы спорили из-за названия пролива Ла-Манш, высадка в Нормандии бы не состоялась.

Впрочем, о некоторых вещах страны — члены НАТО всё-таки смогли договориться, пишет N-TV. В частности о том, что минимальным порогом расходов на оборону станут 2% от ВВП. Министр обороны США Ллойд Остин оказал давление на Италию, Канаду и Люксембург, которые недовольны таким решением. По его словам, поддержка Украины в военном противостоянии с Россией требует увеличения трат. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил Брюссель, что в следующем году его страна достигнет этой отметки и, «конечно же, будет удерживать её в долгосрочной перспективе». В то же время он предостерёг НАТО от спешки, так как многие страны не смогут быстро достигнуть требуемого показателя. По его словам, здесь необходим «пошаговый» подход.

Также участники встречи в Брюсселе договорились о том, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сохранит за собой свой пост вплоть до юбилейного саммита альянса в июле 2024 года, когда военной организации исполнится 75 лет. Пока что в качестве кандидатов на его замену рассматриваются премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Бен Уоллес. Но не исключено, что своими нападками на Турцию последний уже упустил свой шанс, заключает телеканал.

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