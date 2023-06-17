Урчит живот – убираем стресс. Что делать, если ЖКТ часто издает неудобные звуки

Если у вас урчит живот, это само по себе нормально. Такие звуки и должны быть в ходе переваривания пищи. Но если урчание постоянное, сильное, изматывающее, эти симптомы игнорировать не стоит. Вот из-за чего может бурлить в животе и что можно сделать в таком случае, если нет возможности сразу обратиться к врачу.

Голод — самая очевидная причина

Если перистальтика желудка и кишечника слишком активна, это возникает по разным причинам. Но самая частая из них — голод. Мы все привыкли, что утробные звуки в области живота напоминают, что пора перекусить. Почему живот урчит в этот момент? Стенки желудка сокращаются, готовясь заранее к принятию пищи. Отсюда такое заметное урчание.

Дисбактериоз

Такие состояние, как расстройство кишечника, также известно всем. В такие моменты живот урчит постоянно, громко, все это сопровождается болью, метеоризмом и другими неприятными симптомами. Это называется дисбактериозом, возникающем вследствие дефицита полезных бактерий и по ряду других причин (среди них долгий прием антибиотиков, отравление, стресс).

Переедание и спешка

Даже при умеренном питании может возникнуть урчание, а при переедании оно усиливается в разы. Из-за чего так происходит? Обилие пищи перегружает желудок, его перистальтика нарушается.

Также важно не только то, сколько вы съели, но и как быстро. Спешка при еде приводит к заглатыванию воздуха, его мелкие пузырьки скапливаются и становятся причиной метеоризма. Внутри живота все урчит и бурлит.

Пищевая аллергия

Иногда урчание возникает только при употреблении конкретного продукта. Попробуйте проследить, посл чего живот бурлит сильнее. Раздражать кишечник могут аллергены, из-за чего живот будет урчать, вызывая неприятные симптомы. Чаще всего к ним приводит поедание жирной, крахмалистой пищи и газированных напитков.

Выпейте воды и перекусите

Прежде всего, если живот вдруг начал урчать, не паникуйте. Если вам нужно избежать конфуза на важной встрече, попробуйте выпить немного воды. Перистальтика кишечника от этого наладится, и симптомы утихнут. Нескольких глотков достаточно, не перестарайтесь. Избыток воды может усилить урчание.

Также, если у вас вдруг заурчало в животе, а вы давно не ели, то перекусите. Всегда берите с собой легкий перекус, но следите, чтобы он был правильным. Не употребляйте газировку, чипсы или, например, натуральный йогурт. Эти продукты вызывают быстрое газообразование.

Принимайте пробиотики

Если у вас постоянно урчит в животе, то это вариант для вас. Попробуйте пропить курс специальных препаратов, а также есть больше продуктов, которые «заселяют» полезные бактерии в кишечник. Это ферментированные продукты (квашеная капуста, соленые огурцы и т. д.), сыр, живой йогурт, напиток из чайного гриба.

Пересмотрите свой рацион, если проблема появляется слишком часто. Откажись от строгих диет, пусть в вашем рационе будет больше белка и клетчатки, а также витаминов. Потребление кофеиносодержащих напитков нужно прекратить, отказаться от рафинированного сахара и фастфуда. Пейте травяные чаи с имбирем, мятой и фенхелем.

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Научитесь убирать стресс

Стресс — неочевидная, но очень частая причина желудочных расстройств. Если вы чем-то расстроены или встревожены, вам поможет практика глубокого дыхания. Попробуйте сделать пару простых физических упражнений, прогуляйтесь на природе, примите ванну. Старайтесь всеми силами снимать напряжение и никогда не садитесь есть в состоянии нервного возбуждения и стресса.

Дополнительные советы

Если у вас часто урчит в животе, бросайте курить. Курение очень негативно влияет на работу пищеварительной системы, приводя к метеоризму и другим расстройствам. Внутрь пищевода вместе с дымом проникает воздух, отсюда и неприятное урчание.

Более свободная одежда также может облегчить неприятные симптомы. Удалите тесный пояс, снимите или приспустите брюки, чтобы ничего не сдавливало живот. Также не забывайте о гигиене полости рта. Количество вредных бактерий будет ниже, если вовремя удалять их щеткой с пастой.

Если же, несмотря на все ваши действия, живот продолжает урчать, появляются боли, тошнота и другие проявления — не ждите ухудшения. Обратитесь к врачу за консультацией. Диарея, тошнота, рвота и боли говорят о том, что проблема более серьезная. Только специалист определит причину и назначит грамотное лечение, чтобы вы смогли забыть о неприятностях раз и навсегда.