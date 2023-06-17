Пастельно-желтый, зеленый металлик или радужный: красивые варианты цвета ногтей, которые подчеркивают загар

Когда приходит лето, то модницам нравится хвастаться красивым загаром. Чтобы усилить этот эффект и подчеркнуть смуглую кожу, рекомендуется использовать маникюр в определенных оттенках. Рассматриваем красивые варианты.

Пастельно-желтый

Желтый цвет продолжает оставаться одним из главных трендов маникюра этого лета. Такой цвет ногтей позволит вам подчеркнуть загар.

Белый

Вы ищете оттенок, который не только подчеркнет ваш загар, но и добавит элегантности и утонченности всему вашему образу? Если да, то белый — ваш цвет.

Розовый

Профессионалы в мире красоты знают, что розовый — один из главных цветов сезона. Всемирный успех уже известного стиля барбикор сделал его одним из фаворитов знаменитостей.

Синий

Ассоциируется с морем. Красиво оттеняет смуглую кожу.

Зеленый металлик

Подойдет для экстравагантных девушек, которые любят нестандартные образы. Такой маникюр выглядит очень стильно.

Нюдовый

Помогает подчеркнуть загар, независимо от тона кожи. Идеально подходит для девушек, которые ценят сдержанность, простоту и элегантность.

Сиреневый

Сиреневый или лавандовый маникюр смотрится нежно и женственно. Он станет прекрасным дополнением к романтичному луку для свидания. И также такой дизайн подойдет для работы и офиса.

Радужный

Сделайте акцент на пастельных оттенках. Сочетайте столько цветов, сколько сами хотите.

Омбре

Переход из одного оттенка в другой — это всегда красиво и стильно. Отдавайте предпочтение пастели.

«Желейные» ногти

В данном случае отдайте предпочтение насыщенным и даже неоновым теплым оттенкам. Подойдет оранжевый, морковный, розовый и т. д.

Красный

Мужчины обожаю красные ногти. Это нестареющая классика, которая никогда не выходит из моды. Такой маникюр придется по душе уверенным в себе девушкам, которые хотят завоевывать мужские сердца.

Апельсиновый

Оттенки цитрусовых по традиции в моде летом. Сделайте жизнеутверждающий маникюр, окрасив ногти в лак апельсинового цвета.