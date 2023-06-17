 

Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США

17.06.2023, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева готовится к новому этапу в своей жизни. После двух лет проживания в Израиле, она стала полноправной гражданкой этой страны, что открыло перед ней массу возможностей. По слухам, это может быть лишь первым шагом в ее переезде в США.

Согласно информации, полученной из разных источников, Алла Пугачева уже устала от Израиля и рассматривает возможность перебраться в США. Ее супруг Максим Галкин уже неоднократно выступал в США, и это может стать для них хорошим поводом для переезда.

Однако, как отмечает юрист, самый главный бонус израильского гражданства для Пугачевой – это возможность получения американского гражданства. Имея паспорт Израиля, это становится гораздо проще.

Переезд в США может повлиять на карьеру Аллы Пугачевой. С одной стороны, это может открыть ей новые возможности для выступлений и сотрудничества с американскими артистами. С другой стороны, она может потерять свою популярность в России, где она является национальной звездой.

Кроме того, переезд в США может повлиять на ее личную жизнь и отношения с Максимом Галкиным. Возможно, им придется разлучиться на некоторое время, чтобы Максим мог продолжать свою гастрольную деятельность в России.

Несмотря на все эти сложности, Алла Пугачева готовится к новому этапу в своей жизни. Она уже получила израильский паспорт и может свободно путешествовать по миру. Какие будут ее следующие шаги – пока остается загадкой. Однако, как всегда, ее фанаты будут следить за каждым ее движением и желать ей удачи во всех ее начинаниях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика