Группа захвата

Дойдут ли власти Петербурга до каждого защитника Родины? Завершить рекламно-агитационную кампанию по набору контрактников в зону СВО планируется к 1 декабря.



Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

В Петербурге едва ли не на каждом углу городские власти планируют разместить рекламу службы по контракту. На эту цель чиновники не пожалели почти 180 млн рублей из городского бюджета. Многие петербуржцы ждали «явления» билбордов с изображением вооруженного человека при входе во все супермаркеты. В реальности же призывы добровольно пойти служить за крупное вознаграждение можно встретить преимущественно на оживленных городских магистралях, в метро и общественном транспорте, на сайтах школ и детских садов. Смольный предупредил горожан: не торопите события, пик агитации контрактников из Северной столицы в зону СВО ожидается в августе.

«Аты-баты, шли б в солдаты»

«Настоящая мужская работа», судя по замеченным в Петербурге объявлениям и билбордам, сегодня осталась только одна: служить РФ с оружием в руках. Других стоящих дел — тушить пожары, помогать пострадавшим при наводнениях, лечить людей, спасать животных — для мужчины будто и не существует. Хотя опросы населения, регулярно проводимые крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, это опровергают. При наличии любого образования и даже двухлетнего опыта работы послужить Родине человек может и иначе.

Но нет. На протяжении последних месяцев петербуржцев пытаются убедить в том, что самый важный путь короток и безальтернативен:

военторг (обмундирование и амуницию частично по-прежнему приходится приобретать самостоятельно), военкомат, зона специальной военной операции.

В мае глава Выборгского района Петербурга Виктор Полунин и начальник отдела военного комиссариата того же района Александр Бажимов провели закрытое совещание с руководителями городских предприятий и настойчиво попросили помощи в популяризации военной службы по контракту. Как удалось выяснить «Новой» у участников встречи, откликнуться следовало живыми душами: «кто сколько сможет».

— Несколько недель назад губернатор Александр Беглов проводил совещание с главами районов и представителями военного комиссариата. Там он озвучил свежие целевые показатели по контрактникам, — сказал предпринимателям Александр Бажимов. — А сейчас нам надо отправить служить по контракту в полтора раза больше военнослужащих, чем было призвано в Петербурге в рамках частичной мобилизации.

Каждое предприятие «попросили» предоставить хотя бы пять человек. Руководителям, которые не окажут содействия военным, пригрозили неприятными последствиями.

— В дальнейшем придется учитывать, кто из вас какой вклад внесет в эту работу, — добавил Виктор Полунин. — В зависимости от результата с руководителями предприятий будут разговаривать на уровне правительства и губернатора. Во время [частичной] мобилизации мы видели, как люди уходили от службы в сторону разными способами. Сейчас так не пойдет. Придется задавать конкретные вопросы: а что ты сделал, собираешься ли ты что-то делать и что ты вообще об этом думаешь? Ведь только от нас с вами зависит, останется ли наш город мирным, — подытожил чиновник.

Конкретные сроки, в которые требуется выполнить задания по контрактникам, на первой майской встрече не были названы. Однако через две недели бизнесменов попросили отчитаться: сколько человек они направили в информационный пункт района?

«Образ русской армии»

Достоверно неизвестно, что предпочло начальство большинства предприятий: расстаться с сотрудниками или с мифическими привилегиями? По официально не подтвержденным данным, в городе нашлись руководители компаний, которые не отказались помочь Смольному.

Спустя ровно две недели в «Невской ратуше» городские власти собрали представителей розничных сетей и торговых центров, чтобы с ними поговорить о способах привлечения людей на службу в ВС РФ на договорной основе. Приехавший на эту встречу вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прямо заявил,

что бизнес просят о помощи в «агрессивной агитации» в пользу военной службы по контракту, об «агитации в широком смысле слова» и в целом в «формировании образа русской армии».

По замыслу петербургских чиновников, с 1 июня магазинам и ТЦ следовало разместить на своих фасадах призывные плакаты, а внутри — раздавать посетителям буклеты с информацией о мерах поддержки желающим отправиться в армию. Затем власти города планировали организовать раздачу материалов покупателям перед пробитием чеков. Представители крупнейших торговых сетей в ответ сообщили, что и так уже размещают в своих магазинах информационные буклеты и выделяют места для палаток волонтеров на парковках. А вместо растяжек на фасадах бизнесмены предложили транслировать ролики на внутренних видеопанелях и звуковые сообщения.

— Основная задача — информирование населения, ни о чем другом пока не просим, — согласился с тем, что все варианты хороши, присутствующий на совещании заместитель главы городского комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Предварительная договоренность с торговыми центрами и розничными сетями в итоге была достигнута. Первая партия агитматериалов — 26 тысяч штук — должна поступить им в ближайшее время.

Есть план!

29 мая Смольный объявил, что разработан медиаплан для освещения всех имеющихся возможностей уйти в армию. Реализовываться он будет на протяжении полугода — с июня по ноябрь включительно.

В ближайшие два месяца информация о контрактной службе появится на 553 тумбах, экранах и дисплеях. Еще около 200 петербургских площадок заполнят рекламой контрактной службы в августе.

В срок до 1 декабря напоминание о «мужском долге перед Родиной» должно сиять на билбордах числом более пятисот.

По данным правительства города, в апреле-мае реклама занимала 254 билборда и 359 площадок. В реальности — за пешую часовую прогулку по району напоминание о спецоперации до сих пор петербуржцы встречали один-два раза. Но не всем районам одинаково «повезло»: есть изрядно охваченные агитаторами, есть те, до которых пока не успели дотянуться.

В отличие от пеших гуляний, редкая поездка на общественном транспорте теперь обойдется без встречи с рекламой контрактной службы. Перевозчики, согласно медиаплану, должны особо отличиться в этом деле. Так, для вагонов метрополитена предполагается выпустить 1500 дополнительных стикеров. Хотя именно петербургская подземка снабжена сегодня всеми видами патриотической рекламы. За один спуск на любую станцию на рекламных табло пассажир может прочесть: «своих не бросаем», «так победим», «победа будет за нами» и т.д. Символы V и Z сегодня встречаются под землей гораздо чаще, чем что-либо другое.

Из новшеств: вскоре на всех станциях метро во время аудиорекламы станут сообщать о наборе на службу по контракту. В городских автобусах разместят 2870 агитационных медиапанелей, в трамваях и троллейбусах — 1800 экранов.

Не забыли и о выездах из Петербурга: 10 плакатов повесят на пяти железнодорожных вокзалах, по одному — на четырех автовокзалах. В аэропорту Пулково найдется место сразу для 20 масштабных объявлений. Вероятнее всего, здесь управятся к 16 июня — в этот день ожидается приезд на ПМЭФ-2023 президента Путина.

О цене вопроса: общая стоимость медиаплана составила 172,2 млн рублей. Конкурсные процедуры провели в довольно сжатые сроки. Победили городские операторы наружной рекламы.

Дополнительно к этой закупке городской комитет по печати объявил свой конкурс еще на 6 млн рублей — «на информационную кампанию в интернете о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту». По условиям конкурса, необходимо достичь 30 млн показов в «Яндекс.Директ» и 25 млн в соцсети «ВКонтакте». Демонстрировать эту рекламу победители конкурса должны с 1 июля по 30 ноября.

Деньги решают не всё

О реакции рядовых петербуржцев на задачу, которую спускают сверху, нельзя судить однозначно. Чаще всего люди руководствуются принципом: может, кто-то и должен послужить, но лучше не мой сын, муж, отец, брат.

Как выяснила «Новая» у специалистов по наружной рекламе, чрезмерно навязчивая, она вызывает отторжение. А тот, кто ищет информацию о призыве в армию по контракту, непременно ее найдет. Даже выходить из дома необязательно:

с 9 июня петербуржцы стали получать не только повестки (в почтовые ящики, под дверь квартиры, лично в руки), но и SMS-сообщения на мобильные телефоны о «необходимости явиться в военкомат».

Самим рекламщикам крупный заказ, безусловно, выгоден. Однако специалисты не готовы признать целесообразной трату 180 млн рублей на такие цели.

Тем не менее есть как минимум две категории горожан, на которых власти могут рассчитывать. Первая — дети из семей военнослужащих, воспитанные в соответствующем духе и готовые ехать в зону СВО добровольцами. «Новая» пообщалась с семьей военного летчика из Петербурга, чей сын оказался в Украине по собственной воле. Спустя два месяца он погиб. У отца добровольца инфаркт.

По уже известному убеждению чиновников, священников, пропагандистов, «мальчик погиб не зря», «пал смертью храбрых»… Родственникам непременно выплатят деньги на памятник.

Деньги — главный мотив, которым руководствуется вторая категория людей. Мужчины, умеющие держать в руках оружие и вкалывающие на низкооплачиваемой работе, тоже не отказались побеседовать с «Новой». «Я живу в Петербурге почти десять лет, приехал из соседней республики как раз на заработки, — говорит вернувшийся из зоны СВО Алексей Е. (полные данные есть в редакции. — Н. П.).

— У меня до сих пор не было ни собственного жилья, ни шансов купить его в ипотеку и потом не умереть с голода. За полгода <в зоне СВО> я заработал стартовый капитал. Если рискну съездить туда еще раз, потом куплю квартиру».

На вопрос о шальной пуле Алексей не захотел отвечать. Позже от его друзей «Новой» стало известно, скольких однополчан он похоронил… Не все они родом из Петербурга, но и в других регионах армейской агитации хватает…

«Ни я и никто»

Скепсис по поводу эффективности наружной рекламы охотнее всего высказывают в приватных беседах здравомыслящие мужчины разных профессий и возрастов.

— Сколько еще должно произойти, чтобы мужчины отказались от этой навязчивой мысли: «если не я, то кто»? — Рассуждает в разговоре с «Новой» врач скорой помощи Сергей М. (полные данные есть в редакции. — Н. П.). — А давайте перефразируем: и ни я, и никто. Никто не поедет стрелять, умирать, хоронить. Начнем просто жить как люди, а не как «человечки в зеленых шлемах». Может, тогда наконец мы сможем истратить 180 млн рублей на строительство детских садов, школ, больниц и дорог?

— Если с детского сада и школы мои сыновья будут видеть такую наружную рекламу, то как и когда я должен успевать их переучивать? — Спрашивает отец двоих детей программист Вячеслав П. (полные данные есть в редакции. — Н. П.). — Дети все же пока большую часть дня проводят вне дома.

Я хочу вырастить не ура-патриотов, а настоящих патриотов в моем понимании этого слова. Я драться их не учу сознательно. Мечтаю, чтобы все споры в жизни они решали словами.

А тут старший сын Сашка вечером приходит: «Папа, что такое СВО? Почему там платят зарплату?» Достает из кармана бумажку с шестизначными цифрами и протягивает мне. Я молчу. А ребенок продолжает: «Я тебя почти не вижу. А ты же получаешь меньше? Пап, а кто работает в этой СВО?»

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

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