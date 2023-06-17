 

Китай запускает свой первый ториевый ядерный реактор

17.06.2023, 14:07, Разное
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Китайское управление по надзору за ядерной безопасностью выдало лицензию на эксплуатацию первого китайского реактора на основе тория. Об этом пояснила газета South China Morning Post.

Двухмегаваттный ториевый реактор на расплавленных солях находится в провинции Ганьсу, в городе Вувэй. Устройством управляет Шанхайский институт прикладной физики Китайской академии наук. Благодаря разрешению, выданному китайскими властями, Шанхайский институт сможет эксплуатировать реактор в течение 10 лет.

SCMP подсчитал, что китайские ториевые ресурсы обеспечат страну электричеством и теплом на 20 000 лет. Это связано с тем, что ториевые реакторы не требуют воды для охлаждения. Расплавленный солевой теплоноситель используется как для доставки топлива в активную зону реактора, так и для удаления отработанного топлива.

В публикации говорится, что в случае аварии ториевый ядерный реактор будет только охлаждаться, а не взрываться или выбрасывать радиоактивные материалы. Отмечается, что “рассол” нагревается до 450 градусов Цельсия. Затем он медленно движется по тепловой петле, которая отдает тепло воде, превращающейся в пар для вращения турбины. Вода не контактирует с радиоактивными материалами.


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