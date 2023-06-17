 

Игорь Сечин рассказал о результатах работы «Роснефти» в Арктике

17.06.2023, 14:07, Разное
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Глава “Роснефти” Игорь Сечин на панели по энергетике Петербургского международного экономического форума заявил, что запасы углеводородов в Арктике, открытые “Роснефтью”, составляют около 20 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.

Он считает, что повышение средних температур по всему земному шару неоспоримо. При этом температурные колебания неравномерно распределены по различным территориям. Сечин отметил, что глобальное потепление проявляется в Арктике в четыре раза быстрее, чем в любой другой части света. Это создает дополнительные риски, такие как наводнения, для тех, кто живет на побережье Северного Ледовитого океана.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, утверждает, что к середине XXI века в Арктике не будет льда до сентября. К концу этого века льда в Арктике не будет даже в октябре. Сечин утверждает, что это позволит судоходству легче осуществлять навигацию. Он заключил, что “изменение климата открывает новые возможности доступа к ресурсам арктических зон, где наша компания уже нашла ресурсы, эквивалентные 20 миллиардам тонн нефти”.


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