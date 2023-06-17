«Финляндия» объявила о своём банкротстве

Производитель водки «Finlandia» подал в министерство финансов Суоми официальное уведомление о банкротстве. По состоянию на 1 июня 2023 года, долги компании составляют более 500 млн евро.

– К сожалению, последние два года стали для нас очень тяжёлыми. Был потерян ключевой для компании российский рынок, на котором продавалась каждая третья бутылка «Финляндии». Учитывая ситуацию, мы вынуждены объявить о своей несостоятельности, – рассказал управляющий директор Йоулупукки Оллила.

По данным газеты Helsingin Sanomat, с начала 2023 года руководство компании неоднократно обращалось к крупнейшим мировым производителям алкогольных напитков с предложением стать инвесторами или приобрести товарный знак «Finlandia».

– Деньги согласились дать только русские, они же были готовы выкупить все права на бренд. По политическим соображениям правительство наложило вето на сделку, – сообщил источник издания в министерстве финансов.

—