 

«Финляндия» объявила о своём банкротстве

17.06.2023, 13:33, Разное
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Производитель водки «Finlandia» подал в министерство финансов Суоми официальное уведомление о банкротстве. По состоянию на 1 июня 2023 года, долги компании составляют более 500 млн евро.

Санкции против России– К сожалению, последние два года стали для нас очень тяжёлыми. Был потерян ключевой для компании российский рынок, на котором продавалась каждая третья бутылка «Финляндии». Учитывая ситуацию, мы вынуждены объявить о своей несостоятельности, – рассказал управляющий директор Йоулупукки Оллила.

По данным газеты Helsingin Sanomat, с начала 2023 года руководство компании неоднократно обращалось к крупнейшим мировым производителям алкогольных напитков с предложением стать инвесторами или приобрести товарный знак «Finlandia».

– Деньги согласились дать только русские, они же были готовы выкупить все права на бренд. По политическим соображениям правительство наложило вето на сделку, – сообщил источник издания в министерстве финансов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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