 

“Скучать не приходится” – Рыжий “Иванушка” рассказал о личной жизни и творчестве

17.06.2023, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Андрей Григорьев-Аполлонов один из бессменных участников группы Иванушки International. Многолетняя и успешная творческая карьера, а также популярность – вот, что приходит в голову каждому, кто подумает о личности этого мужчины. Однако, многое о рыжеволосом певце остается “за кадром”…

Именно по этой причине, должно быть, Григорьев-Аполлонов и дал свое новое интервью, в котором рассказал о личной жизни и творчестве. Его подробности приводит Пятый канал со ссылкой на KP.RU.

Оказывается, так редко они с коллегами радуют поклонников новыми песнями по той причине, что берутся за работу лишь в том случае, если при чувствуют, что композиция станет новым хитом. Так что те, кто неравнодушен к творчеству Иванушек International, должны быть обрадованы – на их суд Андрей Григорьев-Аполлонов с коллегами вынесли венец творческой мысли коллектива.

Заговорил рыжий из Иванушек и о счастье: он живой человек, поэтому не может похвастаться тем, что испытывает это светлое чувство каждый день. Но очень важно, подчеркнул Андрей, чтобы радостных дней было больше, чем в печальных.

Напоследок он затронул и семейные отношения. За плечами у певца два длительных союза. Второй брак подарил ему двоих сыновей. И, пусть отношения закончились, а избранницы Андрея Григорьева-Аполлонова уже давно нашли новое счастье, он может похвастаться с ними крепкой дружбой.

“Насыщенная жизнь, скучать вообще не приходится, а иногда очень даже хочется”, – резюмировал солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика