Потомки удаленных сотрудников будут выглядеть не привлекательно

Эксперты прогнозируют, что к 2100 году условия удаленной работы настолько изменятся, что это может привести к серьезным здоровым проблемам у работников. Онлайн-работа становится все более популярной и уже сегодня многие люди во всем мире работают из дома, а не в офисе. Однако, со временем, все больше людей станут переходить на удаленную работу, что может привести к таким проблемам, как снижение зрения и депрессия.

К 2100 году картина может выглядеть еще серьезнее. Научные исследования показали, что люди, работающие из дома, трудятся дольше и позже, поэтому у них могут появиться такие проблемы, как сонливость и усталость. Это может привести к меньшей эффективности работы и снимать усилия работников, так как они не получают необходимого количества отдыха и сна.

Кроме того, у удаленных работников может также появиться такой симптом, как темные опухшие глаза. Он может быть связан с тем, что они работают длительное время за компьютером и мало двигаются, что приведет к гиперпигментации кожи и мешкам под глазами. Удаленная работа также может оказаться причиной того, что у людей появятся когтистые руки, поскольку они используют клавиатуру и мышь дольше, чем работники офиса.