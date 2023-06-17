XYZ School: на консолях PlayStation играют почти 25% российских геймеров

Около четверти россиян предпочитают Sony PlayStation другим игровым консолям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного XYZ School, онлайн-школой в области Game Mode, которая входит в состав образовательной компании Ultimate Education.

Большинство респондентов (56%) назвали персональные компьютеры (ПК) своей основной игровой платформой. Россияне чаще предпочитают ПК, поскольку они более функциональны, чем консоли, и имеют более широкий выбор видеоигр. На втором месте по популярности находятся консоли PlayStation: почти четверть (24%) респондентов используют японские консоли PS5 (8%), PS4 (13%) и PS3 (3%). Американские консоли Xbox пользуются популярностью у 13% респондентов, которые используют Xbox Series X/S (6%), Xbox One (5%) и Xbox 360 (2%). В то же время 7% российских геймеров назвали портативную консоль Nintendo Switch основной игровой платформой для себя.