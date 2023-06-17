Рупор кремлевской пропаганды: ГУЛАГ в тылу врага

ГУЛАГ в тылу врага

Мимоходом, по какой-то надобности, полез в Википедию и открыл статью о «Соловецком лагере особого назначения». В начале она меня даже порадовала, так как в ней честно сообщается, что Советская власть на Соловках ничего не придумала. Тюрьма в этом месте, причем страшная тюрьма, существовала несколько столетий русской истории.

Да и вообще первый лагерь на Соловках еще в феврале 1919 года создало белое правительство Миллера-Чайковского, поддерживаемое западными демократиями: его постановление гласило, что граждане, «присутствие коих является вредным… могут быть подвергаемы аресту и высылке во внесудебном порядке в места, указанные в пункте 4 настоящего постановления». Указанный пункт гласил: «Местом высылки назначается Соловецкий монастырь или один из островов Соловецкой группы, где возможно поселение высылаемых»

Есть в статье и рассказ о зверствах белых: «В ссыльно-каторжной тюрьме в Иоканьге заключённых избивали, морили голодом, пытали, истребляли медленной мучительной смертью от голода и холода… К моменту освобождения тюрьмы от белогвардейцев в живых осталось чуть больше трети заключённых, из них 205 уже не могли передвигаться».

Однако далее идет сногсшибательная информация о том, что в 1919 году ВЧК учредила ряд принудительных трудовых лагерей в Архангельской губернии: в Пертоминске, Холмогорах и рядом с Архангельском. Лагеря должны были существовать на хозрасчёте без поддержки центра:

Авторы статьи не знают истории и географии? С лета 1918 по февраль 1920 года вся эта территория находилась под контролем русских белогвардейцев и войск Антанты. Коварные чекисты умудрялись создавать «ГУЛАГи» в тылу врага? Да еще и на хозрасчете!!! Ну это просто высший пилотаж…

А если серьезно, мне это напомнило забавную историю с неким господином Латышевым, которого до сих пор умудряются цитировать наши оппоненты в блогосфере. Этот «историк» много лет назад поведал душераздирающую историю о том, как Дзержинский в декабре 1919 года предложил Ленину убить миллион пленных казаков: «В районе Новочеркасска удерживается в плену более 200 тысяч казаков войска Донского и Кубанского. В городах Шахты и Каменске — более 500 тысяч казаков. Всего в плену около миллиона человек. Прошу санкции». Ленин тогда наложил на него резолюцию: «Расстрелять всех до одного, 30 декабря 1919 года».

Причем Латышев уверял, что лично видел это письмо Дзержинского с резолюцией Ленина. Нюанс заключается в том, что в декабре 1919 года эти города находились под контролем белых. Это легко узнать из источников про гражданскую войну. Откуда в тылу белой армии могли появиться пленные белые казаки?

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZIgEIOlZqQ4Ht2qQ – цинк

—