Мнение: Как выспать сотрудника

Читатель прислал план — как заставить своих сотрудников высыпаться. Идею он уже опробовал на собственных детях, результаты отличные. Если коротко: надо при помощи специальных приборчиков контролировать, чтобы подопечный спал не меньше положенного.

Лично я у себя в фирме этот метод внедрять не буду: мне кажется, это не моя зона ответственности как руководителя. Однако в корпорациях, возможно, к подобному в итоге и придут.

Вначале я хотел убрать из письма перед публикацией ссылки на конкретные устройства, чтобы тролли не кричали в комментариях «пост проплачен», но потом решил, что без ссылок история будет не такой хорошей, так что мне проще будет забанить троллей. Если что, я предупредил.

Итак, вот письмо:

К посту про невысыпающихся работников (ссылка). У меня был опыт с детьми (которые тоже не высыпались, занимаясь вечером и ночью всякой ерундой).

Я решил платить ребёнку за то, что, как мне кажется, ему/ей нужно, но убедить в этом без денег не получилось. В частности, ребёнок мог заработать, отказавшись добровольно от части своей приватности и повесив датчик сна.

Если за неделю каждый день ребёнок так заранее ложится спать, что просыпается до будильника сам/сама (есть приборы, это фиксирующие) — получает добавку X рублей к карманным деньгам.

Впоследствии одному из детей добавил также “спит не менее, чем 9 часов” (число выбрано по рекомендации врача с учётом тревожности и других особенностей здоровья конкретного мальчика — ибо вышло так, что он стал сам просыпаться до будильника, спя при этом мало, но там был ещё гормональный сбой, в общем сложная история).

При правильном подборе X удалось значительно улучшить сон каждого из детей.

Предполагаю, что и с сотрудниками так можно (если в договоре ясно изложено, что это строго добровольно, не хочешь — не участвуй, зарплату всё равно получишь, а это лишь необязательная премия, уволить за это нельзя и персональные данные будут храниться в соответствии с законом).

Умные часы плохо совместимы с детьми. Эти умные часы производители стараются сделать как можно более лёгкими, а потому делают как можно тоньше все пластиковые части. Дети эти часы утром забывают снять, а за день с высокой вероятностью трескают при играх, а на второй раз разбивают.

Мы использовали устройство, которое нужно класть в кровать и не нужно носить с собой — и поэтому производитель не борется за вес и может употребить достаточно толстый материал, чтобы у детей не ломалось. У нас таких было два: Beurer SE80 Sleep Expert и Withings Sleep Analyzer (когда он ещё назывался Nokia Sleep). Результаты они давали схожие.

Бывает ещё очень умная толстая простынь на матрас, которая не только мониторит, как человек ворочается, как спит, и всё это отдаёт в приложение, она может также влиять — а именно, индивидуально нагреваться и охлаждаться (зная исторические данные о том, какой температурный режим для конкретного человека ведёт к большей вероятности засыпания, а потом продолжения сна — эти температуры разные и между собой, и у разных людей). Отзывы классные, но стоит дорого, я так и не купил. Вот о чём речь (ссылка). Производитель анонсировал, что собирается также увлажнитель воздуха и что-то ещё добавлять в свою экосистему сна, чтобы можно было для конкретного человека выставлять те параметры влажности воздуха и чего-то там ещё, которые именно ему лучше для засыпания — но вроде не реализовал, и наверное это будет ещё дороже стоить.

Ещё бывает на подушку крепится Askona Sleepdot. Хочу как-нибудь попробовать, стоит подозрительно дёшево, но ещё не опробовал.

На Кикстартере какое-то время назад стали собирать деньги на модель наушников для сна, которая (как утверждают авторы) будет оптимальна для сна во всех смыслах, включая сон на боку (и среди прочего она будет очень точно измерять параметры сна и софт сможет подгружать белый шум или мягкую музыку — основываясь на историческом опыте, что данному человеку лучше для засыпания/фазы быстрого сна/фазы медленного сна). Как сейчас модно, они будут усилены искусственным интеллектом, как же без этого.

Авторы написали, что им инвестор дал вводную: можно начинать работу над проектом, если на сей странный продукт они наберут количество желающих внести предоплату на 10 тысяч фунтов стерлингов. Уже набрали на 145 тысяч фунтов… Как видно, спрос есть — уж не знаю, сможет ли их ответ быть адекватным пожеланиям тех, кто (как я) чрезвычайно чувствителен к мелочам в этих вопросах, любое неудобство — не буду носить, брошу.

Окрылённые, авторы написали, что втапливают газ в пол, и собираются первые отгрузки произвести в октябре 2023 года (ссылка).

Если говорить о трекерах сна, крепящихся на руку, то недавно CNN проводило исследование большого числа таковых. Кратко: комбайны типа Apple Watch и Samsung Galaxy Watch, которые одновременно и трекер сна, радио, мессенджер, игры и ещё 100 функций — проигрывают (по этому функционалу) профессиональным трекерам сна, занимающихся только сбором биологической информации. Мой товарищ недавно, пользуясь этим исследованием, пожилому отцу купил Whoop 4.0 — это устройство измеряет ещё кучу параметров, кроме сна, но не бренькает сообщениями и т.д. Я их взял в руки. Выглядят красиво, параметров тела измеряет много, выдаёт удобно. Но ребёнку я бы не дал, разобьёт. Сотруднику можно.