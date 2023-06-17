Мнение: О новинках русского автопрома… Эксклюзивные фото «Lada Iskra» утекли в Сеть?

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ презентовал новый «народный автомобиль», Lada Iskra, призванный полностью заменить Lada Granta к 2026–2027 году. Однако первые машины сойдут с конвейера уже в следующем году, иншалла. Но до сих пор, уже второй год в Сети гремят споры, как будет выглядеть новинка, что и от кого она унаследует.

Пришло время сорвать покровы?

В последние два года седан Lada Granta стал бестселлером среди самых продаваемых новых автомобилей в России. С января по декабрь прошлого года было продано 95 879 таких авто. А с января по май этого года их продали уже 81,3 тыс. И это несмотря на почтенный возраст: #история «Гранты» началась в 1990-е, а её платформа и вовсе позаимствована из 1980-х, когда ВАЗ начал выпускать переднеприводную «восьмёрку» на шасси «Гамма». Далее эта разработка перекочевала на ВАЗ-2110, затем на Lada Priora и, наконец, на Lada Kalina, из которой и «вылупилась» в 2012 году Lada Granta. То есть, несмотря на все модификации, модернизации и прочие инновации, в основе «Гранты» оставались решения далёких 1980-х.

«Искра», как утверждается, построена на новой технологической платформе. Соответственно, внешне она тоже будет сильно отличаться от предшественников. Чем? Производитель пока держит это в секрете. Лишь чуть-чуть завесу тайны приоткрыл в прошлом году тогдашний президент АвтоВАЗа Николя Мор, вскоре покинувший концерн.

Затем в Сеть попали «шпионские» фото салона со стороны водителя. АвтоВАЗ, впрочем, отказался подтвердить их подлинность. Но и опровергать не стал, сохранив интригу. Хотя…

Ну какие в России могут быть тайны! Немножко настойчивости, чуть-чуть коррупции, огромная масса чисто русского раздолбайства — и вот вам свежее фото с полузакрытой автостоянки. Простите, что ночное…

Ну как вам это достижение отечественного автопрома — «неубиваемое»?

Ладно, это была невинная детская шутка. В которой, как известно, есть «только доля шутки».

Но смех — смехом, а в Москве такого автохлама, который порой даже «бегает», причём с московскими номерами, становится всё больше и больше.

Как думаете, почему?

И откуда всё это берётся?

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