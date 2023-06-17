 

Ребенок от девушки на 54 года моложе – 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз

17.06.2023, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не успело пройти и двух месяцев с 83-го дня рождения Аль Пачино, как в его жизни случилось еще одно важное событие. Звезда фильма “Крестный отец” стал многодетным отцом на девятом десятке лет. Примечательно, что ребенка знаменитости родила возлюбленная Нур Альфаллах, которая моложе его больше чем на полвека.

Аль Пачино закрутил роман с молодой избранницей еще в прошлом году. Тогда никто и подумать не мог, что неравные отношения приведут к беременности. Судя по всему, этого не планировал даже сам актер. Если публика вовсю поздравляла будущего отца, то он был скорее удивлен и насторожен, нежели рад.

До беременности избранницы Аль Пачино был уверен, что больше не сможет иметь детей из-за проблем со здоровьем. Поэтому, узнав радостную новость, режиссер не сразу поверил любовнице. В какой-то момент он даже потребовал проведения теста на отцовство. К счастью, недопонимание удалось уладить.

Несмотря на прибавление, связывать себя узами брака новоиспеченные родители не стали. Впрочем, возможно, все еще впереди. Аль Пачино и Нур Альфаллах пока не прокомментировали новости о рождении малыша, однако, как сообщается, уже успели отпраздновать радостное событие в ресторане.

Напомним, что звезда фильма “Адвокат дьявола” является четырежды отцом. Первенца, дочь Джулию, актеру в 1989 году подарила преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант. А в 2001-м у Аль Пачино родились двойняшки Антон и Оливия от актрисы Беверли Д’Анджело.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

18.06 / Le Figaro – русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

18.06 / Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

18.06 / Шесть неочевидных причин набора веса

18.06 / “Буду верить в лучшее”: Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

18.06 / Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

17.06 / В Новосибирске упал башенный кран

17.06 / “Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

17.06 / “Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06 / Как пережить развод: полезные советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика