 

Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова

17.06.2023, 11:40, Разное
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Скандалы вокруг Филиппа Киркорова не перестают утихать. На этот раз в центре внимания оказался его стиль. Стилист Александр Рогов, который занимается образом многих знаменитостей, раскритиковал образ поп-короля на премии Жара Music Awards.

Критика стилиста вызвала недоумение у поклонников Филиппа Киркорова. Многие из них считают, что звезда выглядел на высоте и был одним из самых ярких гостей на мероприятии.

Однако, Александр Рогов не остановился на критике образа Филиппа Киркорова. Он также высказал свои предположения относительно того, почему звезда вызывает страх у окружающих. По мнению стилиста, Филипп Киркоров не принимает критику и возненавидит тех, кто говорит ему правду.

Несмотря на это, Александр Рогов признал, что Филипп Киркоров активно меняется и пробует новые жанры. Он также отметил, что звезда похудел и привел свою фигуру в порядок, что является большим достижением.

Но несмотря на все изменения, Филипп Киркоров продолжает оставаться загадкой для многих. Стилист Александр Рогов признал, что работа с звездой была самой сложной в его карьере и что он до сих пор не понимает, что скрывается за ярким образом Филиппа Киркорова.

Тем не менее, поклонники звезды продолжают следить за ее образом и ждут новых выходов на красную дорожку. Некоторые из них поддержали критику стилиста, а другие высказали свое недовольство его словами.


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