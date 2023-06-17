Вещдоки по уголовным делам переведут в облако

В рамках федеральной программы по цифровизации государственных органов вещественные доказательства по уголовным делам решено перенести в облако.

Соответствующая норма, как оказалось, уже выполняется некоторыми особо прогрессивными сотрудниками в инициативном порядке. Только за первые 4 месяца 2023 года в облако перенесли: 12 тысяч бутылок контрабандного шампанского Moët, около 2 тонн камчатского краба, 5 тонн мраморной говядины из Аргентины, около 15 тысяч цифровых устройств.

Перенос в облако заключается в том, что вещественное доказательство тщательно фотографируют и сканируют, создавая его цифрового двойника, после чего оригинал утилизируется, чтобы высвободить место на складах. При необходимости дополнительные следственные действия с вещдоком и экспертизы проводятся в виртуальной реальности.

Активная цифровизация работы правоохранительных органов – очередное свидетельство лидирующих позиций нашей страны в сфере IT, считают эксперты. Даже в европейских государствах вещественные доказательства продолжают пылиться на складах, занимая место и исключая возможность удалённой работы с ними. Далеко европейцам и до введения звания цифрового прапорщика.

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