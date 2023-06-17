 

Илон Маск описал первого пациента для чипирования

17.06.2023, 10:20, Разное
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Илон Маск объявил на мероприятии VivaTech в Париже, что Neuralink, его стартап по производству мозговых чипов, начнет свои первые испытания на людях в этом году. Они уже определились с критериями для пациентов.

По словам бизнесмена, первое вживление микрочипа в человека произойдет в конце этого года, его получит пациент с параличом нижних конечностей или тетраплегией. Миллиардер не уточнил количество больных людей, которых его компания намерена набрать для этих испытаний. Миллиардер также не упомянул, как долго будут они длиться.

По замыслу Маска, чипы Neuralink смогут помочь людям с ограниченной подвижностью. Компания уже несколько лет проводит испытания на овцах, обезьянах и свиньях. Вечером 26 мая было получено разрешение от регулирующих органов на проведение клинических испытаний с участием людей. Оно распространяется не только на операции на черепе на территории США, но и на использование для этих целей роботизированных хирургических устройств. Перед установкой имплантата робот должен просверлить крошечное отверстие в черепе пациента. Затем чип будет подключен к коре головного мозга с помощью тонких электродов.


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