 

Черная полоса – Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций

17.06.2023, 10:22, Разное
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Существует народное предание о том, что накануне своего дня рождения именинник наиболее подвержен попаданию в опасности. И, судя по рассказам Регины Тодоренко, этот миф имеет право на существование.

Вначале у телеведущей случился рецидив заболевания горла. Затем Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций. Оба ее маленьких сына заболели: у старшего сына диагностировали отит, а у младшего конъюнктивит. Следом за этим Регину задержали в аэропорту и почти 2,5 часа не давали ей отправиться домой, из-за чего у молодой мамы чуть не пропало сцеженное молоко.

А затем уже и сама Регина Тодоренко пожаловалась на ухудшившееся самочувствие: настоящая черная полоса, не иначе. У женщины случился лактостаз – застой молока в грузи, которому сопутствуют болезненные ощущения и жар. Судя по всему мазь, с которой на фото предстала телеведущая, ей не сильно помогла, ведь за помощью она обратилась к своим подписчицам.

“Рассказывайте, чем лечились?”, – задала вопрос Тодоренко.

А в ответ опытные матери подсказали ей десятки способов как облегчить страдания. Предложили Регине Тодоренко широкий разброс от обращения в больницу до прикладывания капустного листа.


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