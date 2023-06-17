До 100 тысяч рублей – участились штрафы за несогласованное остекление балконов

Весна – время обновления всего окружающего мира. Именно в этот период большинству из нас хочется освежить свою жилье и сделать ремонт. Однако огромное количество хозяев вместо приятных эмоций столкнулись со штрафами.

Виной тому стала замена фасадного остекления, которые собственники жилья выполняли в своих квартирах. Теперь на некоторых владельцев даже заведены уголовные дела, которые были инициированы Управляющими Компаниями.

Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на первоисточник, все дело в том, что проверяющие инстанции стали давить на УК при помощи штрафов. Выписывают их за нарушение внешнего облика здания, ведь редкий владелец перед установкой нового остекления или заменой старого будет обсуждать внешний вид модификации с УК.

Вот поэтому и участились штрафы за несогласованное остекление балконов. Более того, УК стали больше обращаться в суды. Теперь, в случае жалобы, жители столицы вынуждены будут заплатить 2 тысячи рублей, а жители Санкт-Петербурга все 5. Но это только в том случае, если дом не признан объектом наследия – штраф в таком случае составит до 100 тысяч рублей.

Подчеркнули эксперты и то, что в некоторых случаях уплатой штрафа отделаться не получится: придется либо дорабатывать конструкцию, либо полностью ее демонтировать. То же касается и оконного остекления, цвет которого выбивается из изначальной цветовой гаммы.