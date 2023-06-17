 

Найдены останки саблезубого дельфина

17.06.2023, 10:20, Разное
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Ученые из Университета Отаго нашли кости саблезубого дельфина на берегу Новой Зеландии. Этот вид в настоящее время вымер, а его останки редко можно найти на берегах. Однако, благодаря удачной находке, ученые смогли изучить уникальные особенности этого древнего млекопитающего.

Саблезубый дельфин обладал зубами, напоминающими форму меча, что позволяло ему быстро разрезать свою жертву. Этот вид, вероятно, был одним из наиболее успешных хищников своей эпохи. Ученые смогли изучить зубы и сравнить их форму с ныне живущими видами дельфинов и китов. Простое сравнение по длине и форме показало уникальные особенности саблезубого дельфина, которые помогают понять его нишу в экосистеме.

Эти находки также способствуют нашему пониманию эволюции животных. Саблезубый дельфин жил примерно 19 миллионов лет назад, и, несмотря на свою уникальность и значимость, его древнее наследие не оставалось незамеченным учеными.


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