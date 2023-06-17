Российские хакеры атаковали западные правительства и компании
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Хакеры из группы Clop Group, которая традиционно ассоциируется с Россией, атаковали западные корпорации и правительственные агентства. Об этом пишет CNN.
Журналисты отметили, что жертвами хакерских атак стали British Airways, Shell и BBC, а также Министерство энергетики США. В результате кибератаки были похищены данные сотен предприятий.
Эрик Голдштейн, являющийся исполнительным помощником директора Агентства кибербезопасности США, заявил: “Мы проводим срочную работу, чтобы выяснить последствия атаки,а также обеспечить их своевременное устранение”.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что жертвами кибератаки стали Министерство энергетики США, а также Национальная лаборатория США и предприятие по хранению радиоактивных отходов.
Альянс хакерских групп Killnet, REvil и Anonymous Sudan также объявил о начале масштабной кибератаки на SWIFT и другие европейские банковские системы.
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