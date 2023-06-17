 

Российские хакеры атаковали западные правительства и компании

17.06.2023, 10:04, Разное
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Хакеры из группы Clop Group, которая традиционно ассоциируется с Россией, атаковали западные корпорации и правительственные агентства. Об этом пишет CNN.

Журналисты отметили, что жертвами хакерских атак стали British Airways, Shell и BBC, а также Министерство энергетики США. В результате кибератаки были похищены данные сотен предприятий.

Эрик Голдштейн, являющийся исполнительным помощником директора Агентства кибербезопасности США, заявил: “Мы проводим срочную работу, чтобы выяснить последствия атаки,а также обеспечить их своевременное устранение”.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что жертвами кибератаки стали Министерство энергетики США, а также Национальная лаборатория США и предприятие по хранению радиоактивных отходов.

Альянс хакерских групп Killnet, REvil и Anonymous Sudan также объявил о начале масштабной кибератаки на SWIFT и другие европейские банковские системы.


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