Доктор Гуреева: Эти три “здоровых” напитка вызывают резкое повышение уровня сахара

Эндокринолог Антонина Гуресева заявила, что очевидно, сладкие напитки вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Хорошим примером является фруктовый сок. Хотя некоторые считают его полезным для здоровья, на самом деле он может способствовать повышению уровня сахара в крови.

Фруктовые соки рекламируются как полезные, но важно учитывать их влияние на уровень сахара в крови. При обработке плодов или приготовлении сока теряется клетчатка и концентрируются сахара. Это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Также следует быть осторожными с подслащенным кофе и чаем, а также спортивными напитками. “Все они способствуют быстрому всасыванию в кровь сахаров через пищеварительную систему”, – отметила врач. Если человек любит фруктовые напитки, но не хочет, чтобы уровень сахара в крови повышался, можно добавить в воду совсем немного сока. Таким образом можно постепенно уменьшать количество выпиваемого “вредного” напитка.