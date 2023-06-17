 

Доктор Гуреева: Эти три “здоровых” напитка вызывают резкое повышение уровня сахара

17.06.2023, 10:04, Разное
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Эндокринолог Антонина Гуресева заявила, что очевидно, сладкие напитки вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Хорошим примером является фруктовый сок. Хотя некоторые считают его полезным для здоровья, на самом деле он может способствовать повышению уровня сахара в крови.

Фруктовые соки рекламируются как полезные, но важно учитывать их влияние на уровень сахара в крови. При обработке плодов или приготовлении сока теряется клетчатка и концентрируются сахара. Это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Также следует быть осторожными с подслащенным кофе и чаем, а также спортивными напитками. “Все они способствуют быстрому всасыванию в кровь сахаров через пищеварительную систему”, – отметила врач. Если человек любит фруктовые напитки, но не хочет, чтобы уровень сахара в крови повышался, можно добавить в воду совсем немного сока. Таким образом можно постепенно уменьшать количество выпиваемого “вредного” напитка.


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