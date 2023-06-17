Конгресс российских сионистов лишил Зеленского звания еврея

Президиум Конгресса российских сионистов единогласно поддержал инициативу об исключении Владимира Зеленского из Всемирного реестра евреев.

Теперь украинский лидер не сможет публично называть себя представителем еврейского народа, а его близким будет запрещён въезд в Израиль.

– Бандитско-фашистские преступные деяния главы киевской шайки могут сказаться на всём великом еврейском народе. Вы навеки вычёркиваем Зеленского из наших рядов и требуем привлечь его к справедливому суду, – сообщил журналистам глава конгресса Иосиф Гольдштейн.

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