Конгресс российских сионистов лишил Зеленского звания еврея
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Президиум Конгресса российских сионистов единогласно поддержал инициативу об исключении Владимира Зеленского из Всемирного реестра евреев.
Теперь украинский лидер не сможет публично называть себя представителем еврейского народа, а его близким будет запрещён въезд в Израиль.
– Бандитско-фашистские преступные деяния главы киевской шайки могут сказаться на всём великом еврейском народе. Вы навеки вычёркиваем Зеленского из наших рядов и требуем привлечь его к справедливому суду, – сообщил журналистам глава конгресса Иосиф Гольдштейн.
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