 

Конгресс российских сионистов лишил Зеленского звания еврея

17.06.2023, 9:33, Разное
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Президиум Конгресса российских сионистов единогласно поддержал инициативу об исключении Владимира Зеленского из Всемирного реестра евреев.

Война в УкраинеТеперь украинский лидер не сможет публично называть себя представителем еврейского народа, а его близким будет запрещён въезд в Израиль.

– Бандитско-фашистские преступные деяния главы киевской шайки могут сказаться на всём великом еврейском народе. Вы навеки вычёркиваем Зеленского из наших рядов и требуем привлечь его к справедливому суду, – сообщил журналистам глава конгресса Иосиф Гольдштейн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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