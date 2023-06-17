Ограничение въезда в СНТ – законно или нет

Многие СНТ ограничивают подъезд к своей территории, причем не только для посторонних, но и для членов товарищества. Далеко не все такие случаи законны.

Чаще всего дороги в садовом товариществе находятся в общей долевой собственности. Однако в последние годы на рынке появились СНТ, в которых дороги принадлежат конкретному юридическому или физическому лицу, – застройщику или руководителю компании.

Узнать, кому принадлежит дорога в СНТ, можно через один из сервисов Росреестра, изучив кадастровую карту. В выписке будет указано, является ли владельцем физлицо, или компания.

Зачастую дорогу в СНТ перекрывают для посторонних. Это законно в том случае, когда земля товарищества находится в долевой собственности. В ином случае может быть выписан штраф за самовольное занятие земли.

Собрание собственников иногда решает ограничивать въезд членам СНТ, у кого долги по взносам. Такая мера всегда незаконна.

Весной или осенью дорога в СНТ может быть перекрыта на т.н. «просушку», чтобы не допустить серьезных повреждений. Такая вынужденная мера разрешена законом, но лишь на короткий срок. Перекрытие дороги из-за весеннего таяния снега или осенних затяжных дождей на месяц-другой недопустимо.

Похожая логика действует и при закрытии работы на ремонт. Оно должно быть одобрено собственниками, носить временный характер и не причинять существенных неудобств кому-то из членов СНТ.

Наконец, общее собрание имеет право запретить проезд большегрузов на любой период, кроме летнего, так как тяжелые машины разрушают дорожное полотно. Несогласный с решением большинства член СНТ может обратиться в суд, но до этого данное решение законно. Компромиссом может стать не полный запрет на большегрузы, а взимание с них платы за проезд.