Ежегодный экономический ущерб в России от неинфекционных заболеваний составляет 3,6 триллиона рублей

Российская Федерация довольно сильно страдает от неинфекционных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и нервной системы. Об этом заявил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов в ходе ПМЭФ «Здоровьесбережение нации: умные решения для модификации факторов риска».

“Ежегодные потери нашей страны от неинфекционных заболеваний составляют около 3,6 триллиона рублей. Это эквивалент всех расходов Фонда обязательного медицинского страхования”, – отметил политик. Именно поэтому важно найти решения, которые помогут снизить ущерб, наносимый здоровью. Эти решения, по его словам, должны уменьшить влияние тех факторов, которые провоцируют неинфекционные заболевания. К ним относятся неправильное питание, гиподинамия, чрезмерное употребление алкоголя и табака.

Как отметил Сергей Катасонов, статистика ВЦИОМ показывает, что число российских курильщиков “замерло” и перестало снижаться с 2017 года. Он отметил, что “мы достигли 33% и можем с уверенностью сказать, что запретительные меры полностью исчерпаны”.