Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды “Беспринципных” Бабушкиной

Актриса с супругом передвигались по центру Москвы глубокой ночь на автомобиле, который остановили сотрудники ГАИ. По предварительным данным, в салоне машины был найден пакетик с белым веществом. В итоге Кристину Бабушкину и Андрея Гацунаева отправили на освидетельствование, а находку – на экспертизу.

Теперь поклонников интересует, какая же судьба ожидает исполнительницу главной роли в сериале “Беспринципные” и ее мужа. Журналисты связались со звездным адвокатом Сергеем Жориным, который высказался о будущем супругов. По его словам, отталкиваться в этом вопросе нужно от результатов экспертизы.

В случае, если она покажет, что в пакетике находились запрещенные вещества, то Кристину Бабушкину и Андрея Гацунаева могут привлечь к ответственности по статье 228 УК РФ. Правозащитник объяснил, что мера пресечения будет зависеть от количества содержимого пакетика.

“Если объем значительный, то до 3 лет тюрьмы. Крупный — от 3 до 10 лет, а особо крупный — до 15 лет лишения свободы”, – отметил Сергей Жорин.

Также, по словам адвоката, пару могут поставить на учете в наркодиспансер, если в их крови найдут запрещенные вещества. И это очень неприятная процедура, потому что последствия очень серьезные. “Потом очень непросто очистить свое имя”, – пояснил правозащитник, рассуждая о возможных перспективах Кристины Бабушкиной и ее мужа.