Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков

Летом спрос на прохладительные напитки сильно возрастает. Многие предпочитают освежаться таким питьем в жаркие дни, но мало кто подозревает, что оно может нанести вред организму. Об опасности некоторых напитков россиян предупредила врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

Отказываться от всех прохладительных напитков без исключения нет необходимости. Однако, по словам специалиста, стоит с особой осторожностью употреблять квас и крафтовые лимонады. Эксперт напомнила, что эти продукты имеют не слишком продолжительный срок годности и быстро портятся. Поэтому, покупая такие напитки, важно обращать внимание на дату их изготовления.

Игнатикова предостерегла, что в случае просрочки квас и крафтовые лимонады могут привести к неприятным последствиям и даже навредить здоровью. Также немаловажно то, в каких условиях хранятся напитки. При долгом нахождении на открытом пространстве или жаре эти продукты могут бродить и окисляться, отмечает телеканал “360”. В таком случае их употребление может оказать серьезное влияние на органы пищеварения.

“Может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит”, – предупредила Елена Игнатикова.

Покупать напитки в непроверенных местах и без индивидуальной упаковки диетолог не рекомендует. Специалист отмечает, что очень важно, чтобы продукты хранились в холодильнике и были пастеризованы. В таких случаях рост микроорганизмов в них значительно уменьшается.