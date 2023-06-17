 

Мужчину арестовали за вооруженное нападение на самого себя

17.06.2023, 7:44, Разное
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Насыщенный событиями инцидент произошел в штате Иллинойс. 62-летний Марк Дикара стал главным героем своего «криминального» сна.

Он был арестован и обвинен в безрассудном использовании огнестрельного оружия после того, как случайно выстрелил себе в ногу.

10 апреля полицейские из офиса окружного шерифа обнаружили пострадавшего Дикару у себя дома вечером. Он получил огнестрельное ранение и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. После проведения тщательного расследования полиция пришла к необычному выводу: мужчина, судя по всему, выстрелил в самого себя, находясь в глубоком сне.

Согласно версии следствия, в тот момент Марк Дикара видел во сне, как грабители проникают в его дом. Не осознавая, что происходит в реальности, он решил использовать свой револьвер «Магнум» 357-го калибра и произвести выстрел по несуществующим злоумышленникам. Будучи все еще в состоянии сна, мужчина проснулся только после того, как пуля пронзила его ногу.

В результате проведенного расследования против Марка Дикары было предъявлено обвинение в безрассудном использовании огнестрельного оружия. Однако это не единственное обвинение, с которым столкнулся этот неудачливый мужчина. Полиция также заподозрила его в незаконном хранении оружия, поскольку у него ранее отозвали лицензию на владение им.

Ожидается, что судебное заседание по данному делу состоится 29 июня. В настоящее время мужчина находится на свободе, выплатив залог в размере 150 тысяч долларов.


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