Удивительная воздушная битва НЛО с истребителями F-16

Военный ветеран Кристофер Билбрей, его жена и двое коллег были свидетелями удивительного события, произошедшего в штате Мичиган.

По их словам, два истребителя F-16, пытавшиеся схватить загадочный объект, «обхитрил» неопознанный летающий объект (НЛО), который затем выполнил маневр, напоминающий «круг почета», пишет Daily Star.

Инцидент произошел 3 июня в городе Бад-Акс, когда группа очевидцев находилась на парковке возле местного продуктового магазина. Внезапно, они услышали оглушительный звук двух истребителей, приближающихся с невероятной скоростью. Очевидцы обратили внимание на «металлический диск», который легко маневрировал и, казалось, прятался в солнечных лучах.

Кристофер Билбрей описал происходящее следующим образом: «Я, моя жена и двое коллег помогали перевозить мой фургон. Вдруг мы услышали оглушительный звук истребителей, которые, как мне показалось, были моделями F-16 или F-22. Они явно преследовали что-то, но я не мог сразу разобрать, что это было».

Со слов свидетеля, истребители не смогли ни догнать, ни сбить загадочный летающий объект.

Кристофер продолжает свое описание: «НЛО было чрезвычайно быстрым. Оно легко обгоняло истребители, внезапно останавливалось и даже казалось, что разворачивается в их сторону, не двигаясь с места».

Согласно свидетельскому показанию, оба истребителя выпустили ракеты в попытке сбить НЛО, однако последний продолжал свое вращение и демонстрировал свою неуязвимость.

«Я не видел, чтобы ВВС США попали по чему-то, что я мог бы определить как цель», – добавил ветеран.

После трех неудачных попыток сбить неопознанный летающий объект, истребители приостановили огонь и отстали. Хитрый диск затем направился к солнцу, совершил загадочный «круг почета» и устремился на север в сторону озера Гурон.

Кристофер Билбрей намеревался запечатлеть происходящее на свой мобильный телефон, однако яркий свет и высота истребителей сделали это невозможным.

После этого захватывающего события, многие задаются вопросом о происхождении и характеристиках этого загадочного НЛО. Безусловно, такие случаи вызывают интерес у научных и военных экспертов, которые пытаются разгадать тайну этого загадочного явления. Но пока остается множество вопросов без ответов, и это вдохновляет людей продолжать изучение таинственных и необъяснимых явлений в нашей необъятной Вселенной.