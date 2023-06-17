В Москве за счет бюджета города построят 22 спорткомплекса

Спорткомплексы, которые планируется ввести до конца 2023 года, готовы более чем наполовину. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что один физкультурно-оздоровительный комплекс уже ввели в эксплуатацию. В высокой степени готовности находится объект в районе Северное Бутово.

“Также к завершению близятся работы на футбольном поле в Зеленограде и физкультурно-оздоровительном комплексе во Внуково. Еще в этом году мы введем ФОК “Баланс” в районе Бибирево, спорткомплекс “Ника” и Дворец спорта в Некрасовке”, – уточнил Загрутдинов.

Спорткомплексы возводятся в рамках программы “Спорт Москвы”. Строятся не только городские ФОКи, но и объекты федерального значения. Речь идет о здоровье горожан и формировании культуры здорового образа жизни, подчеркнул Загрутдинов.

11 спортивных комплексов возведут по программе комплексного развития территорий. Новая инфраструктура для активного образа жизни появится в девяти районах города. Общая площадь объектов составит 72 тысячи квадратных метров

Физкультурно-оздоровительные комплексы построят на месте неэффективно используемых территорий и недостроенных объектов. Реализация проектов создаст 3,5 тысячи рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что новые спорткомплексы появятся в Южном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.

Три объекта построят на месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе. По одному спортивному комплексу возведут в Коптеве и Западном Дегунине. В Бабушкинском и Ярославском районах появятся объекты общей площадью около 13,8 тысячи квадратных метров.

Еще четыре спортивных центра общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий появятся в районах Солнцево, Нагорный, Обручевский и Рязанский.

За последние пять лет в Москве построили 28 спортивных объектов. В ближайшие годы в эксплуатацию введут Ледовый дворец в Мневниковской пойме и Дворец спорта в Лужниках.