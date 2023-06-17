Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков

Практически каждый современный каждый человек знает, насколько могут быть опасны зависимые отношения. Сегодня эту непростую тему поднимают многие эксперты. Однако далеко не все знают, как определить у себя зависимость от партнера. Психолог Евгений Идзиковский раскрыл шесть ключевых признаков, на которые необходимо обратить внимание.

Финансовая зависимость

Серьезным сигналом является момент, когда один из партнеров осознает, что его уровень жизни сильно упадет без другого.

Как отмечает Пятый канал, эта зависимость может проявляться как в любовном союзе, так и в отношениях с родителями.

Невозможность строить собственные планы

Многие зависимые от второй половинки люди не могут думать о своем будущем, не переживая о том, как на эти планы отреагирует их партнер. По словам специалиста, стоит задуматься, если все ваши задумки напрямую связаны с возлюбленным и его действиями.

Беспомощность в решении проблем

Психолог считает, что зависимость также проявляется в том, что человек не может справляться с трудностями самостоятельно. Такие люди избегают решения проблем с документами и сложными бытовыми вопросами, перекладывая их на плечи других, в том числе партнера.

Потребность в одобрении

Некоторым людям необходимо, чтобы буквально любое их действие получало одобрение других. Им сложно начать что-то делать без предварительной похвалы и подбадривания. По словам эксперта, такое поведение является еще одним признаком зависимости.

Неспособность переносить одиночество

Также ключевым “звоночком”, который сигнализирует о зависимости, является то, что человек не может находиться один. Такие люди чувствуют себя неуютно, оставаясь в одиночестве, и испытывают тревогу, когда партнера нет рядом.

Отсутствие границ

Психолог отмечает, что зависимые от партнера люди зачастую считают себя со своей половинкой одним целым. Такие пары буквально растворяются друг в друге, границы в их отношениях чаще всего стерты.