Мнение: Путешествие в советскую Европу

Общий любимец этого ЖЖ – публицист-оппозиционер-предприниматель-эмигрант с опытом работы в правительстве РФ Дмитрий Некрасов. Очередной его блестящий текст – про путешествие в Евросоюз. Причем текст максимально выдержан и корректен, но прямо-таки чувствуется, что всегда спокойного Дмитрия буквально разрывает от возмущения. А объективно создается навязчивое ощущение, что Дмитрий побывал на сборе какой-то тоталитарной секты…

“Прошлую неделю мотался по ЕС. Был на конференции в Европарламенте, про которую много писали, а также еще на ряде встреч и мероприятий поменьше. Пообщался с самыми разными людьми от депутатов, избравшихся от европейских крайне-правых партий, до левых профессоров. В общем занимался политическим туризмом . Обсуждали в основном Россию, но данный пост скорее про толерантность и новую этику и связанные с ними проблемы.

Для затравки пару слов про конференцию. Большое серьезное мероприятие. Самое широкое представительство оппозиционно настроенных россиян, в диапазоне от Ходорковского до Акунина, разного рода “специалисты по России” от американских дипломатов до Арестовича, депутаты Европарламента пресса и далее по списку. Вроде бы собрались обсуждать Россию, почему так случилось и каковы перспективы.

В зале больше 300 человек, Аудитория имела обыкновение хлопать во время речи тезисам, которые ей особенно понравились. Подавляющее большинство таких аплодисметов в течение речи приходились на упоминание проблем экологии, национальных меньшинств, феминизма и прочего подобного. И это на конференции обсуждавшей возможности преодоления авторитаризма в России и того, что вообще с ней делать.

Типичная фраза срывающая бурные аплодисменты выглядела примерно так: «Путин конечно плохой, но главное, чтобы прекрасная Россия будущего защищала климат». Это происходит в день катастрофы на Каховской ГЭС, во время войны, в которой участвует группа сумасшедших с ядерным оружием, применение которого может несколько изменить приоритеты экологической политики во всем мире. Но вопросы карбоновой эмиссии для вас важнее. ОК

Другая речь, срывающая бурные овации. Бурятов в России дискриминируют. Не спорю, наверное дискриминируют. Но мне кажется что главная текущая проблема бурятов связана с войной, а не с тем, что кто-то говорит в автобусе «понаехали» и тем более не с колониальным отношением к Азии. Злые языки говорят что в расчете на тысячу жителей число погибших на войне жителей Бурятии в 50-70 раз выше чем аналогичные показатели в Москве.

Потом женщины устроили демонстрацию протеста против того, что состав какой-то панели гендерно неравен. «Сидят одни пиджаки тут. Женщины встаньте в знак протеста. Теперь встаньте мужчины которые поддерживают женщин». Зал встает. Благо во время призывов встать я уже шел к двери, иначе мне было бы сложно подавить соблазн запеть какой-нибудь фашистский марш.

Конечно конференция в Брюсселе не сводилась к описанному. Было много содержательных речей, и спикеров, которых всегда интересно послушать. Но им почти не хлопали во время речи. Что отражает акценты в сознании аудитории. И тут важно подчеркнуть, что подбор спикеров и приглашенных обусловлен не ошибками или субъективизмом организаторов. Дело в системе. Нынче принято на любое политическое мероприятие звать экологов, представителей меньшинств и далее по списку. В некоторых структурах это не просто признак хорошего тона, а четко прописанное правило, что процент женщин/афроамериканцев среди авторов/выступающих должен быть не ниже Х%

Вся эта этика политкорректности создает системные проблемы для качества принятия решений в придерживающихся данной этики обществах.

Во-первых информационный шум. Если в каждом обсуждении должен обязательно участвовать лилипут-трансгендер, то он все равно будет часть времени говорить о проблемах лилипутов-трансгендеров даже если сейчас обсуждается программа развития гидроэнергетики. Все присутствующие тупо теряют время.

Во-вторых, снижение среднего уровня обсуждающих. Лилипутов-трансгендеров объективно мало. Существующие не могут быть специалистами во всех областях и в среднем уступают в экспертном качестве тем белым цисгендерным мужчинам, чье место они занимают.

В третьих табуированность определенных слов или идей отвлекает говорящих и думающих от содержательных вопросов. Даже когда я писал данный текст мне пришлось потратить какое-то время на поиск формулировок, которые не заблокируют алгоритмы фейсбука и не вызовут хейта ярых активистов. Даже подумать боюсь сколько сил и времени умных адекватных людей по всему миру постоянно расходуется на избегание хейта разномастных сумасшедших.

И наконец самая важная проблема – запрет на обсуждение определенных тем и конструкций. Приличному человеку нельзя высказывать определенные мысли, даже если он искренне так считает. Я неоднократно (в том числе и за прошлую неделю) попадал в ситуацию когда при личной встрече или на небольшом закрытом мероприятии люди говорили примерно следующие: «публично я, конечно, такого никогда не скажу, но …» , « в другой аудитории я, разумеется говорил бы иначе», «надеюсь здесь мы можем обсуждать данный вопрос прямо без купюр» и подобное в том же духе.

И это не бытовая ситуация, когда обыватель у себя на кухне высказывает радикальные расистские или антисемитские лозунги, а на улице их себе не позволяет. Я говорю про экспертное/политическое обсуждение важных для общества вопросов. В этом обсуждении есть некоторые аргументы, темы, логические связки, которые просто нельзя произнести публично. А значит: а) публичная дискуссия заведомо не учитывает всю доступную информацию, что снижает качество принимаемых решений; б) элиты, обсуждающие те же вопросы кулуарно на основе всей доступной информации, часто принимают решения, которые выглядит неверным или вредительскими если исходить лишь из той информации, которую «прилично» обсуждать публично. Все это ведет к росту крайне опасных анти-элитарных настроений.

Подобная ситуация создает проблемы при обсуждении экологических вопросов. Она же привела к ряду ошибочных решений во время пандемии. Избыточность ограничений была во многом связана с тем, что любые возражения приравнивались к антиваксеровскому мракобесию. Дорожащему своей репутацией «приличному человеку»было «зашкварно» высказывать тезисы, популярные у маргиналов, даже если он был с ними согласен по сути.

Затрудненность обсуждения некоторых тем влияет на эффективность решений в области социальной политики, образования и много другого. Табуированность определенных нарративов сказывается даже на обсуждениях на западе ситуации в Украине. Когда публично прилично говорить только «слава Украине», то любое непубличное обсуждение девальвируется, а разрыв между экспертным пониманием и общественным мнением нарастает. Схлопывание подобных разрывов всегда проходит очень болезненно.

Советский опыт прямо демонстрирует к чему приводят подобные тенденции. От запрета на публикацию научных работ или книг, автор которых позволил себе неуважительно отозваться о Ленине, до травли генетики или кибернетики как противоречащих марксисткой диалектике. И это только вершина айсберга. В практической хозяйственной жизни из-за теоретических догм были приняты тысячи неэффективных решений.

Предположим что по определенным темам существует мейнстримный консенсус против которого только маргиналы. Однако консенсус обеспечиваемый репрессиями по отношению к ставящим его целесообразность под сомнение называется религией. Не существует консенсусов вечно сохраняющих свою эффективность. Меняется жизнь, технологии, экономика и во все консенсусы необходимо вносить некоторые коррективы. Подобные коррективы невозможны при хейти и стигматизации сколько-нибудь альтернативных нрративов.

С практической точки зрения данные тенденции могут быть остановлены только формированием новой контр-культуры (желательно молодежной), противопоставляющей себя текущим нормам с бунтарских позиций. Как ранее против диктата церкви или компартии. Чем сильнее будет цензура и маразм тем больше будет противодействие.

В теоретическом плане я подслушал одну интересную мысль. К учету прав меньшинств и прочим толерантностям следует подходить с исходя из следующей логики. Геев относительно много (возьмем с потолка 10%, не настаивая на этой цифре). Предположим, что дополнительные политкорректные реверансы в их отношении увеличивают их комфорт от жизни на 100Х у каждого. При этом остальные 90% населения тратят на подобные реверансы по 1Х дискомфорта на каждого. В результате совокупный уровень всеобщего комфорта возрастает. При этом лилипутов-трансгендеров объективно мало. Допустим 0,0001% населения. И даже если каждый из них получит от реверансов 1000Х комфорта, издержки реверансов не окупаются. Причем не столько в силу дискомфорта большинства сколько в силу ресурсов и времени необходимого на реверансы в отношении всех групп.

Понятно что идея утопичная, и на авторство не претендую, но мне она показалась заслуживающей внимания.

В завершение приведу ряд анекдотов/реальных историй по теме.

1. Непубличный разговор одного из спикеров с трансгендерами (честно не разбираюсь в этой теме детально и могу путать термины). «Вот вы требуете своего представительства среди спикеров. Но ваш собственный нарратив строится на том, что вот допустим я мужчина, но ощущаю себя при этом женщиной. Могу вас заверить, что во время выступления я ощущал себя трансгендером».

2. Предложение об «окончательном решении женского вопроса» на встрече с феминистками.

3. Я лично требую представительства алкоголиков во всех структурах Евросоюза. Отказ от равного представительства алкоголиков меня глубоко травмирует. Готов выступать нетрезвым почти по любой теме. Исключительно для соблюдения баланса.

4. С удивлением узнал, что правилах некоторых американских университетов четко прописан угол под которым должна быть открыта дверь в кабинет преподавателя, если к нему заходит студент. Четко 30 градусов. Если плотнее закрыть студент может испугаться попыток харассмента, а если шире то никакой прайваси. Это не шутка. Обязанность преподавателя – проверить угол под которым отрыта дверь после прихода студента.

P.S. Прошу понять меня правильно. Я не против защиты прав лилипутов-трансгендеров (которых выдумал) и шиншилл с проблемами ментального развития. Если кто-то ощущает себя пандой – я готов уважать его выбор. Но все это не должно препятствовать содержательному обсуждению, и отвлекать такой объем ресурсов (Дмитрий Некрасов).

Что нам делать с Европой? – реальный вопрос. Просто уже интересно – сколько еще этот зоопарк будет продолжаться? Стоило ли вылезать из совка, если в него теперь неуклонно превращается весь мир?!