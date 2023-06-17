В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

16 июня в российской столице из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Соответствующее заявление появилось на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 11:00 до 18:00, отмечает RT. Ранее сообщалось, что рабочая неделя в столице завершится сухой и знойной погодой. При этом ночью температура опустится до +10 градусов, передает телеканал “360”.