 

Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D

17.06.2023, 5:10, Разное
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Еще во время пандемии коронавируса с экранов телевизоров звучали фразы о том, что витамин D помогает бороться с опасным заболеванием. Именно в тот момент многие россияне самостоятельно назначили себе прием этого препарата.

Теперь же многие из них обращаются к врачам с неприятными последствиями, которые можно назвать гипервитаминозом. А ведь он, объясняет диетолог и косметолог Марият Мухина, даже опаснее гиповитаминоза – недостатка витаминов. Подробности сообщает Телеканал 360 со ссылкой на первоисточник.

Рассказала врач о том, чем опасен переизбыток витамина D: это всегда отложения кальция в органах, которые приводят к серьезным проблемам. Нарушения в работе сердца и почек, удар по гормональной системе. С космической скоростью возрастает риск разрыва аорты, пиелонефрита, кардиосклероза. Кроме того, человека с гипервитаминозом сопровождают боль в суставах и повышенный риск переломов, а также интоксикация организма и частая тошнота.

Еще опаснее та ситуация, когда витамин D дают грудничкам: кости их черепа срастаются раньше, в результате чего повышается внутричерепное давление. А это уже может приводить к задержке в развитии, а также вегетососудистой дистонии.

Напоследок врач посоветовала россиянам не принимать витамины без сдачи анализов и назначения врача. Для безопасной корректировки его уровня можно просто употреблять продукты, которые богаты витамином D.


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