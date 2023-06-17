 

В столичном парке 40-летия имени ВЛКСМ появятся четыре детские площадки

17.06.2023, 3:50, Новости дня
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В парке имени 40-летия ВЛКСМ, который находится в Гагаринском районе Москвы, сделают новые детские площадки. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Никифоров. Специалисты уже приступили к работе. Ее выполнят в рамках благоустройства территории.

Парк имени 40-летия ВЛКСМ – часть объекта культурного наследия регионального значения. Этот особый статус будет учитываться при проведении благоустройства. Создавая современную инфраструктуру, специалисты будут опираться на архивные материалы, чертежи и фотографии местности. То есть планировку сохранят.

Объясняя необходимость создания новых детских площадок, Никифоров напомнил, что раньше здесь была лишь одна площадка со старыми качелями, каруселями и песочницей.

“Сегодня это оборудование перестало отвечать нормам безопасности и требовало замены. В ходе работ обустроим сразу четыре детские площадки для ребят разных возрастов, отвечающие современным требованиям”, – сообщил
замруководителя департамента капремонта.

В настоящий момент считается подготовленным основание для одной детской площадки. Специалисты собираются установить игровое оборудование и уложить травмобезопасное покрытие. Для трех других площадок пока подготавливают территорию.

Две детские игрозоны площадью 460 и 410 квадратных метров, сделают со стороны Университетского проспекта. Еще одна площадка появится между Большим московским цирком и Детским музыкальным театром имени Наталии Сац. Площадь этой зоны составит 230 “квадратов”. Четвертая детская площадка в 360 квадратных метров будет создана со стороны Ломоносовского проспекта.

На площадках установят экологичное оборудование. Большая часть элементов будет сделана из дерева, а это значит, что детские игровые зоны отлично впишутся в парковое пространство.

Ранее
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал о том, что более 45 детских и спортивных площадок сделали во дворах реновации в Бескудниковском районе. Его слова приводили “Дни.ру”.


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