“Памяти павших будем достойны!” – Ржев как мощная духовная зарядка для молодого поколения

Юнармейцы отряда «Патриот» школы №46 и отряда «Луч» школы №29 города Твери встретили День России на поисковой «Вахте памяти» в Ржевском районе. Несмотря на юный возраст, ребята вносят огромный вклад в общее дело – сохранение исторической памяти о подвиге прошлых поколений. С 8 по 12 июня с их помощью были подняты останки 27 бойцов из неучтенных захоронений в районе населенного пункта Житинки. В этом нелегком, но очень важном деле подрастающим патриотам всегда помогают взрослые — этой поисковой вахтой руководил поисковик военно-патриотического клуба «Русь» Валерий Фрыгин.

Работа по сохранению исторической памяти со школьниками в России ведется по нескольким направлениям. Это не только привлечение к поисковым работам, посещение музеев, но еще и просмотры патриотического кино, а также создание собственного фильмофонда, основанного на историях их предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

Показывать историю через кино – неотъемлемая часть русской культуры. Одним из знаковых фильмов в событиях времен Великой Отечественной войны стал «Ржев». Его показывают детям на уроках мужества и патриотического воспитания, а также регулярно показывают по телеканалам. Он детально рассказывает о героической обороне села Овсянниково, о беспощадных сражениях и о подвиге советских солдат. Военная драма 2019 года не только демонстрирует военные действия, но и позволяет зрителям ощутить всю глубину эмоций и человеческих страданий, которые переживали наши деды. Она помогает молодому поколению узнать о том, что происходило на передовой линии борьбы и понять ценность мира и свободы, которыми мы обладаем сегодня.

Примечательно, что снят «Ржев» был по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина – его дед был участником той самой «Ржевской мясорубки». Сценарий основан на реальных событиях – тех, что описал в своей повести «Искупить кровью» писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев.

Еще одно направление по работе с сохранением исторической памяти требует непосредственного участия самих детей. Ребята из Тверской области сами создают свои, хоть и небольшие, но фильмы. Они рассказывают истории своих прабабушек и прадедушек, которые сами узнали из семейных архивов, по крупицам собирая данные давно минувших дней. Вот уже четыре года студия «Акценты» в рамках проекта «Молодежь помнит» помогает им снимать видеоролики. Сегодня готово уже более 250 таких материалов. Многие из них удостоились наград на международных и российских конкурсах, и были опубликованы сайте Российского военно-исторического общества.

Причастность к поисковой работе и созданию фильмофонда стимулирует молодежь к изучению истории своей семьи, предков, и помогает сохранить память о подвиге советских солдат живой и актуальной. Работа по поиску и идентификации останков погибших, в свою очередь, является не только исторической задачей, но и важной духовной миссией. Молодежь, участвуя в таких экспедициях, ощущает особую связь с прошлым и осознает свою ответственность перед поколениями, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу.