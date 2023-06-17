Люцерна: антивозрастной ингредиент для ухода за кожей, уменьшающий визуальные признаки старения

Уход за кожей – настоящее искусство. Важно увлажнять, питать ее, защищать от негативных воздействий внешних факторов. И при этом не перестараться, поскольку большое количество косметики, нанесенной на кожу, ведет к закупорке пор, нарушает кожное дыхание. Поговорим о люцерне – компоненте, который можно смело брать на вооружение тем, кто хочет защитить кожу от признаков возрастных изменений.

Причины популярности люцерны

Это растение-однолетник семейства Бобовые, естественной средой обитания для которого является Средиземноморье. Почему же сейчас косметологи регулярно рекомендуют люцерну своим клиентам? Дело в том, что она богата антиоксидантами, которые, в свою очередь, уменьшают выработку кожей свободных радикалов и препятствуют процессам старении. Получается, что люцерна – это естественный эликсир молодости.

Кроме того, растение содержит достаточно большое количество витаминов и минералов, обеспечивающих питание кожи. Использовать средства на основе люцерны рекомендовано ежедневно. Вы сможете избавиться от первых признаков старения, раздражений и покраснений кожи, а также обеспечите ее питание.

Основные полезные воздействия

Отмечается ряд положительных воздействий, которые оказывает люцерна на кожный покров:

Защита от образования морщин. Снижение вреда для кожи со стороны УФ-лучей и загрязненного воздуха. Препятствие к разрушению кожного коллагена.

Таким образом, люцерна в тренде благодаря тому, что решает основные проблемы, связанные с кожей, у людей всех возрастов. Кроме того, ингредиент полностью натуральный. Его можно с уверенностью назвать природной альтернативой ретинолу. Люцерна лишена побочных эффектов последнего: не вызывает сухости, покраснений, шелушения кожи.

Кому подходит

Основная проблема, с которой можно бороться, используя люцерну – увядание кожи. Она подходит для любого типа дермы, позволяет снизить количество мимических морщин и темных пигментных пятен. Применять люцерну можно даже при чувствительной коже. Растение не только не вызовет раздражений и воспалений, но и снизит покраснения, вызванные неправильным уходом. Еще один плюс – подходит для ежедневного применения.

Однако помните: любое незнакомое средство нужно протестировать, проверить, не вызывает ли оно раздражения именно у вас. Для этого небольшое количество уходового состава наносят на внутреннюю сторону руки. Понаблюдайте за реакцией в течение суток – если аллергии нет, можете смело использовать по прямому назначению.

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Средства с люцерной

Современные косметологические бренды предлагают широкий выбор составов с люцерном: кремы, лосьоны, маски, сыворотки. Их рекомендовано использовать женщинам 25+ для защиты от преждевременного увядания кожи. Также вы можете приготовить омолаживающее средство самостоятельно, используя высушенную траву люцерны.

Приготовьте отвар из люцерны, залив ее горячей водой. Смешайте с медом и нанесите на чистую кожу примерно на 20 минут. Это питательная маска, которая поможет уменьшить мимические морщины и избавиться от отеков под глазами.

Также вы можете заварить отвар люцерны и каждый день использовать для умывания. Если морщины глубокие, делайте примочки. Пропитайте ватный диск отваром, положите на участок кожи и спокойно полежите 15-20 минут. Остается умыться водой комнатной температуры.

Есть еще одно интересное антивозрастное средство. Заморозьте отвар люцерны в специальных силиконовых формочках. Используя получившиеся кубики льда, каждое утро протирайте лицо. Через пару недель результат заметите не только вы.

Люцерна – настоящий дар природы, растение, способное замедлить неизбежный процесс старения, сделать увядающую уставшую кожу более свежей, молодой. И самое главное – оно не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости, разумеется.