 

“Люди со сломанными судьбами” – задержанной с белым порошком звезде “Беспринципных” вынесли вердикт

17.06.2023, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Адвокат Сергей Жорин поведал, какой исход грозит людям за противоправные действия в отношении запрещенных веществ. Тема получила общественный резонанс утром 16 июня, когда стало известно о задержании звезды сериала “Беспринципные” Кристины Бабушкиной и ее супруга. Полиция остановила автомобиль пары в центре Москвы и обнаружила при осмотре пакетик с подозрительным составом.

Адвокат Сергей Жорин объяснил: дальнейшая судьба актрисы и ее мужа будет зависеть от объема и назначения найденного у пары белого порошка. Если следствие установит наличие опасной запрещенки в изъятой у Бабушкиной упаковке, то звезде может грозить уголовная ответственность по 228-1 статье, сообщает Пятый канал.

Если наркотики обнаружат и в пакете, и в крови подозреваемых — речь пойдет о еще более жестком наказании. Как развернутся события вокруг звезды сериала “Беспринципные”, пока не ясно.

Что ждет Кристину Бабушкину и ее мужа в случае выявления запрещенных веществ в медицинских анализах крови? Как минимум, административная статья и постановка на учет в специальный диспансер. А мужа актрисы, который был за рулем, вполне вероятно, лишат прав, пишет Vse42.ru.

“От наркотиков нужно держаться как можно дальше. Это и вред здоровью. Те, кто каким-то образом вовлекаются в употребление, сбыт и так далее, это люди со сломанными судьбами. Их большое количество находится в местах лишения свободы. Поэтому держитесь подальше от наркотиков и от тех, кто эти наркотики употребляет”, – вынес вердикт правозащитник Жорин.

Между тем спектакль с участием Кристины Бабушкиной уже отменили, сообщает “Царьград”. Время покажет, нарушила ли закон звезда сериала “Беспринципные”. Теоретически в найденном при осмотре пакетике могло быть все что угодно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

18.06 / Le Figaro – русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

18.06 / Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

18.06 / Шесть неочевидных причин набора веса

18.06 / “Буду верить в лучшее”: Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

18.06 / Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

17.06 / В Новосибирске упал башенный кран

17.06 / “Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

17.06 / “Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06 / Как пережить развод: полезные советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика