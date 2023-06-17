“Люди со сломанными судьбами” – задержанной с белым порошком звезде “Беспринципных” вынесли вердикт

Адвокат Сергей Жорин поведал, какой исход грозит людям за противоправные действия в отношении запрещенных веществ. Тема получила общественный резонанс утром 16 июня, когда стало известно о задержании звезды сериала “Беспринципные” Кристины Бабушкиной и ее супруга. Полиция остановила автомобиль пары в центре Москвы и обнаружила при осмотре пакетик с подозрительным составом.

Адвокат Сергей Жорин объяснил: дальнейшая судьба актрисы и ее мужа будет зависеть от объема и назначения найденного у пары белого порошка. Если следствие установит наличие опасной запрещенки в изъятой у Бабушкиной упаковке, то звезде может грозить уголовная ответственность по 228-1 статье, сообщает Пятый канал.

Если наркотики обнаружат и в пакете, и в крови подозреваемых — речь пойдет о еще более жестком наказании. Как развернутся события вокруг звезды сериала “Беспринципные”, пока не ясно.

Что ждет Кристину Бабушкину и ее мужа в случае выявления запрещенных веществ в медицинских анализах крови? Как минимум, административная статья и постановка на учет в специальный диспансер. А мужа актрисы, который был за рулем, вполне вероятно, лишат прав, пишет Vse42.ru.

“От наркотиков нужно держаться как можно дальше. Это и вред здоровью. Те, кто каким-то образом вовлекаются в употребление, сбыт и так далее, это люди со сломанными судьбами. Их большое количество находится в местах лишения свободы. Поэтому держитесь подальше от наркотиков и от тех, кто эти наркотики употребляет”, – вынес вердикт правозащитник Жорин.

Между тем спектакль с участием Кристины Бабушкиной уже отменили, сообщает “Царьград”. Время покажет, нарушила ли закон звезда сериала “Беспринципные”. Теоретически в найденном при осмотре пакетике могло быть все что угодно.